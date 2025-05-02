Погода в Одессе на май 2025: то сандалии, то зонт — готовь все сразу

Когда-то придет мирное время, и Одессе вернется ее слава самой желанной прибрежной жемчужины Черного моря. Но пока Одещина отражает удары врага, будем равно внимательны и к прогнозу погоды, и к объявлениям тревог. А сейчас с пожеланием мира и ноткой оптимизма прогноз погоды в Одессе на май 2025 года.

Погода в Одессе на май 2025

В мае климат Одессы будет формироваться под влиянием преимущественно морских воздушных масс из северных районов Атлантики, которые принесут влагу и умеренное тепло. А вот западноевропейские атмосферные фронты могут стать причиной неустойчивой погоды с дождями и грозами.

Погода в Одессе на май: первая декада, 1-10 число

Начало месяца в Одессе еще сохранит весеннюю свежесть: днем ​​воздух прогреется максимум до +18 градусов, по ночам же немного прохладнее, около +9…+12°C. В это время возможны неожиданные дожди, особенно в первых числах второй недели. Ветер не досаждает, хотя иногда может немного разгуляться до 11 м/с.

Погода в Одессе на май: вторая декада, 11-20 число

Ближе к середине мая погода понемногу приблизится к летней — термометры днем ​​будут фиксировать до +20°C, а ночи постепенно потеплеют до +15°C. Дожди зарядят чаще — их ожидают почти всю декаду с небольшими перерывами. Ветер меняет направление — преимущественно с северо-востока, и в дождь может становиться резким и порывистым.

Погода в Одессе на май: третья декада, 21-31 число

В конце месяца придет стабильное тепло. Дни станут по-настоящему летними, и +20°C на солнце будут ощущаться, как +25°C и выше, ночи мягкие и почти теплые. Но дожди будут сохраняться, а в конце месяца они могут превратиться и в настоящие ливни. Ветер сохранит порывистый характер, как и положено прибрежному городу.

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