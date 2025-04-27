Погода на май 2025 в Киеве: станет ли месяц по настоящему теплым

Май всегда радовал украинцев теплом, люди часто собирались на пикники, некоторые даже купались в Днепре. Но этой весной погода не радовала. Поэтому узнай о погоде в мае 2025 в Киеве.

Погода на май 2025 в Киеве

Май может быть нестабильным по отношению к погоде, она может резко изменяться. Метеоролог Наталья Голеня рассказала для YouTube-канала Говорит Суханов, что даже после теплой весны бывает возвращение ночных заморозков.

Причиной таких погодных колебаний являются потоки холодного воздуха из северных регионов. Они способны повлиять на существенное снижение температуры — вплоть до нулевых значений ночью, особенно у поверхности почвы.

А вот со второй половины мая можно говорить о начале лета. Тогда могут начаться характерные для лета явления: грозы, град, шквалы.

Читать по теме Погода на май 2025: ожидать похолодания или наконец теплого солнышка Узнай о прогнозе погоды на май 2025 года.

Если ты ищешь прогноз погоды на май в Киеве, то можно наблюдать колебания температуры, а также дожди. По данным сайта Wisemeteo, начнется месяц с солнечного дня. Температура воздуха будет 20°C днем ​​и 11°C ночью.

Самая высокая температура воздуха будет достигать до 28°C днем ​​и 15°C ночью. Самая низкая — 10°C днем, 6°C ночью. Большую часть мая будет дождь, такая погода будет 17 дней в месяц.

В целом средняя температура мая составит около +15°C, что на 1-2°C выше климатической нормы.

Больше дней будет с переменной облачностью, чем полностью солнечных. Полностью дождливых дней будет 8. Солнечных часов будет в среднем 8 в день, а небо будет преимущественно облачным около 45% времени.

В целом, май в Киеве будет типичным для весеннего периода: с умеренным теплом, периодическими дождями и постепенным переходом к летним температурам.

Пока еще длится второй месяц весны, предлагаем узнать, какой будет погода в апреле 2025 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.