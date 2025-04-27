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Погода на май 2025 в Киеве: станет ли месяц по настоящему теплым

Богдана Макалюк, журналист сайта 27 апреля 2025, 09:30
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Фото Unsplash
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