Погода на травень 2025 у Києві: чи стане місяць по справжньому теплим

Травень завжди радував українців теплом, люди часто збиралися на пікніки, дехто навіть купався в Дніпрі. Утім, цією весною погода не радувала. Тому дізнайся про погоду травні 2025 у Києві.

Погода на травень 2025 у Києві

Травень може бути нестабільним щодо погоди, вона може різко змінюватися. Метеорологиня Наталія Голеня розповіла для YouTube-каналу Говорить Суханов, що навіть після теплої весни можливі повернення нічних заморозків.

Причиною таких погодних коливань є потоки холодного повітря з північних регіонів. Вони здатні спричинити суттєве зниження температури — аж до нульових значень уночі, особливо біля поверхні ґрунту.

А от з другої половини травня можна говорити про початок літа. Тоді можуть початися характерні для літа явища: грози, град, шквали.

Читати на тему Погода на травень 2025: очікувати похолодання чи нарешті теплого сонечка Дізнайся про прогноз погоди на травень 2025.

Якщо ти шукаєш прогноз погоди на травень у Києві, то можна спостерігати коливання температури, а також дощі. За даними сайту Wisemeteo, почнеться місяць із сонячного дня. Температура повітря буде 20°C вдень та 11°C вночі.

Найвища температура повітря сягатиме 28°C вдень та 15°C вночі. Найнижча — 10°C вдень, 6°C вночі. Більшу частину травня дощитиме, така погода буде аж 17 днів на місяць.

Загалом середня температура травня становитиме близько +15°C, що на 1-2°C вище за кліматичну норму.

Більше днів буде з перемінною хмарністю, аніж повністю сонячних. Повністю дощових днів буде 8. Сонячних годин буде в середньому 8 на день, а небо залишатиметься переважно хмарним близько 45% часу.

Загалом, травень у Києві буде типовим для весняного періоду: з помірним теплом, періодичними дощами та поступовим переходом до літніх температур.​

Поки ще триває другий місяць весни, пропонуємо дізнатися, якою буде погода у квітні 2025.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.