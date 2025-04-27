Подорожі та натхнення

Погода на травень 2025 у Києві: чи стане місяць по справжньому теплим

Богдана Макалюк, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 09:30
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Фото Unsplash
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