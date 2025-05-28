Погода на травень 2025: очікувати похолодання чи нарешті теплого сонечка

Травень — останній місяць весни, люди вже в передчутті літа та яскравих теплих днів. Ми звикли, що у травні вже доволі тепло і після ранньої весни не радіємо холодам у квітні. Однак травень також може нас засмутити. Читай, якою буде погода у травні 2025, у матеріалі.

Прогноз погоди на травень 2025

На старті травня українців може очікувати справжня погодна несподіванка. Замість стабільного весняного тепла до окремих областей здатне надійти холодне арктичне повітря. Ба більше різко похолодати може вже у перші дні місяця.

Очікується похолодання, зниження температури до кількох градусів вище нуля. У деяких регіонах навіть не виключені заморозки, особливо вночі.

Народний синоптик Володимир Деркач зазначив для Telegraf, що упродовж першої декади травня переважатимуть помірні температури, а стабільне потепління прийде ближче до її завершення. У цей період також можливі дощі.

Друга частина місяця продовжить теплу тенденцію: повітря поступово прогріватиметься, а кількість опадів зменшиться. Якщо на початку травня дощів буде більше, то середина місяця, ймовірно, виявиться сухішою, хоча ймовірність короткочасних злив усе ж залишиться.

У третій декаді погода знову зміниться — стане вологіше, прохолодніше й вітряніше. Але вже наприкінці місяця варто очікувати чергового потепління.

Натомість метеорологиня Наталія Голеня зазначила для РадіоТрек, що травень є типовим перехідним періодом між весною та літом, коли погода може різко змінюватися. Навіть після теплої весняної погоди нерідко повертаються нічні заморозки.

Водночас, за її словами, із середини місяця починають з’являтися атмосферні явища, характерні для літнього сезону — грози, шквали, а подекуди й град. Якщо ж травень мине без суттєвого похолодання, його можна вважати справжнім стартом літа.

