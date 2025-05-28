Погода на май 2025: ожидать похолодания или наконец теплого солнышка

Май — последний месяц весны, люди уже в предвкушении лета и ярких теплых дней. Мы привыкли, что в мае уже достаточно тепло и после ранней весны не радуемся холодам в апреле. Однако май тоже может нас огорчить. Читай, какой будет погода в мае 2025 года, в материале.

Прогноз погоды на май 2025

На старте мая украинцев может ожидать настоящая погодная неожиданность. Вместо стабильного весеннего тепла в отдельные области может прийти холодный арктический воздух. Резко похолодать может уже в первые дни месяца.

Ожидается похолодание, понижение температуры до нескольких градусов выше нуля. В некоторых регионах даже не исключены заморозки, особенно ночью.

Народный синоптик Владимир Деркач отметил для Telegraf, что в первую декаду мая будут преобладать умеренные температуры, а стабильное потепление придет ближе к ее завершению. В этот период возможны дожди.

Вторая часть месяца продолжит теплую тенденцию: воздух будет постепенно прогреваться, а количество осадков уменьшится. Если в начале мая дождей будет больше, то середина месяца, вероятно, окажется более сухой, хотя вероятность кратковременных ливней все же останется.

В третьей декаде погода снова изменится — станет влажнее, прохладнее и ветренее. Но уже в конце месяца следует ожидать очередного потепления.

Метеоролог Наталья Голеня отметила для РадиоТрек, что май является типичным переходным периодом между весной и летом, когда погода может резко меняться. Даже после теплой весенней погоды часто возвращаются ночные заморозки.

В то же время, по ее словам, с середины месяца начинают появляться атмосферные явления, характерные для летнего сезона — грозы, шквалы, а то и град. Если май пройдет без существенного похолодания, его можно считать настоящим стартом лета.

А пока еще не закончился второй месяц весны, предлагаем узнать о погоде в апреле 2025 года.

