Стихи на последний звонок 2026 для 1 класса: лучшие тексты для школьного праздника

Совсем скоро май поставит точку в учебном году, первом в жизни первоклассников. Это был самый ответственный и самый интересный год в их маленьких жизнях.

Но сначала — Последний звонок. А какой же праздник без стихов? Лучшая подборка трогательных и веселых стихов на Последний звонок для 1 класса — в нашем материале.

Стихи для 1 класса на Последний звонок 2026

Эти стихи на последний звонок пригодятся учителям, которые заранее готовят для своего класса праздник. Они могут лечь в основу сценария и придать Последнему звонку особенно торжественное и одновременно веселое звучание.

Весело всміхається травень,

Бо скінчилась навчання пора

І зібралась на дзвоник останній

Вся весела шкільна дітвора.

Цей день у травні справді особливий,

Весна усіх вітає залюбки,

І учні всі сумні, але щасливі…

Увага всім! Тепер ми другокласники!

***

Дзвінок останній в небо лине,

А час так швидко-швидко плине.

Навчались цілий рік завзято

І ось сьогодні у нас свято.

Злетів, пробіг, пролетів час

І ніби вчора в перший клас

Несміло, боязко ішли.

Батьки за руку нас вели.

***

Ми найменші – та завзяті,

Енергійні першачки.

Звикли труднощі долати

І навчатись залюбки.

Відкривайте ширше двері,

Привітайте щиро нас.

Зустрічай шкільна родино,

Ми йдемо у другий клас!

***

Кмітливі сміливі первачки.

У школі ми не новачки

Знають всі усе про нас ,

Там, де шум, там перший клас.

Стихи для учеников 1 класса на Последний звонок 2026

Стихи для малышей сегодня звучат особенно искренне и современно — ведь даже в детских строках уже невозможно обойти тему войны.

Но несмотря на тревогу, в этих стихах есть главное — надежда на мир и счастливое детство.

Вже давно прийшла весна.

Вже давно нас манить літо.

Подивись: яка краса!

Ми так хочем жити!

Хочем жити і навчатись

У мирній країні.

І радіти, й усміхатись!

Ні! Війні й руїні!

***

Українцями судилось народитись,

Отже, будемо сильні.

Будемо учитись, учитись, учитись

У новій школі і країні мирній.

***

Прочитали лиш Буквар,

Читачами стали.

Жде Шевченків наш «Кобзар»

З мудрими словами.

***

Зустрінемося дружньо восени,

Не дистанційно, а з букетами великими.

Нехай ніколи не буде в нас війни,

Буде усмішка вчительки з квітами.

***

Ми будемо навчатись, обіцяємо.

Вкраїнська школо, дверей не зачиняй!

Ми будемо великими, ми знаємо!

Героям слава! Ганьба ворогам!

Ну а после праздника последнего звонка можно подвести итоги и смело идти на каникулы — отдыхать от расписаний, уроков и набираться сил для нового учебного года.

