Стихи на последний звонок 2026 для 1 класса: лучшие тексты для школьного праздника

Совсем скоро май поставит точку в учебном году, первом в жизни первоклассников. Это был самый ответственный и самый интересный год в их маленьких жизнях.
Но сначала — Последний звонок. А какой же праздник без стихов? Лучшая подборка трогательных и веселых стихов на Последний звонок для 1 класса — в нашем материале.
Стихи для 1 класса на Последний звонок 2026
Эти стихи на последний звонок пригодятся учителям, которые заранее готовят для своего класса праздник. Они могут лечь в основу сценария и придать Последнему звонку особенно торжественное и одновременно веселое звучание.
Весело всміхається травень,
Бо скінчилась навчання пора
І зібралась на дзвоник останній
Вся весела шкільна дітвора.
Цей день у травні справді особливий,
Весна усіх вітає залюбки,
І учні всі сумні, але щасливі…
Увага всім! Тепер ми другокласники!
***
Дзвінок останній в небо лине,
А час так швидко-швидко плине.
Навчались цілий рік завзято
І ось сьогодні у нас свято.
Злетів, пробіг, пролетів час
І ніби вчора в перший клас
Несміло, боязко ішли.
Батьки за руку нас вели.
***
Ми найменші – та завзяті,
Енергійні першачки.
Звикли труднощі долати
І навчатись залюбки.
Відкривайте ширше двері,
Привітайте щиро нас.
Зустрічай шкільна родино,
Ми йдемо у другий клас!
***
Кмітливі сміливі первачки.
У школі ми не новачки
Знають всі усе про нас ,
Там, де шум, там перший клас.
Стихи для учеников 1 класса на Последний звонок 2026
Стихи для малышей сегодня звучат особенно искренне и современно — ведь даже в детских строках уже невозможно обойти тему войны.
Но несмотря на тревогу, в этих стихах есть главное — надежда на мир и счастливое детство.
Вже давно прийшла весна.
Вже давно нас манить літо.
Подивись: яка краса!
Ми так хочем жити!
Хочем жити і навчатись
У мирній країні.
І радіти, й усміхатись!
Ні! Війні й руїні!
***
Українцями судилось народитись,
Отже, будемо сильні.
Будемо учитись, учитись, учитись
У новій школі і країні мирній.
***
Прочитали лиш Буквар,
Читачами стали.
Жде Шевченків наш «Кобзар»
З мудрими словами.
***
Зустрінемося дружньо восени,
Не дистанційно, а з букетами великими.
Нехай ніколи не буде в нас війни,
Буде усмішка вчительки з квітами.
***
Ми будемо навчатись, обіцяємо.
Вкраїнська школо, дверей не зачиняй!
Ми будемо великими, ми знаємо!
Героям слава! Ганьба ворогам!
Ну а после праздника последнего звонка можно подвести итоги и смело идти на каникулы — отдыхать от расписаний, уроков и набираться сил для нового учебного года.
