Будут ли заморозки в мае 2026 и какие регионы находятся в зоне наибольшего риска

Синоптики объясняют, что полностью исключать заморозки в мае 2026 нельзя, но это не означает, что они будут повсеместными или продолжительными.

Так будут ли заморозки в мае — какой вывод можно сделать сейчас, ориентируясь на долгосрочные прогнозы погоды — в материале.

Будут ли заморозки в мае 2026: прогноз синоптиков

В мае обычно случаются кратковременные похолодания, связанные с поступлением арктического воздуха. Именно тогда возможны ночные заморозки, преимущественно на почве.

Чаще всего они бывают в первой половине мая и локально — в северных и западных регионах Украины.

В этом году апрельские заморозки пришли после периода достаточно продолжительного потепления. Можно ли ожидать, что ситуация повторится в мае?

Синоптики отмечают, что май часто носит переходный характер: днём может быть тепло, а ночью — резкое понижение температуры.

Читать по теме Погода на май 2026: прогноз температур в последний месяц весны Какая ожидается погода в последнем месяце весны?

Будут ли ещё заморозки в мае 2026: ориентировочно по регионам Украины

Север (Черниговская, Сумская, Киевская области)

Наивысший риск ночных заморозков в первой половине мая. Пока самые низкие температурные показатели в первой декаде мая составляют +3–4 градуса ночью.

Запад (Львовская, Волынская, Ровненская области)

Заморозки возможны, 2 и 6 мая ночные показатели составляют всего 2 градуса тепла. Прогнозируются частые дожди и прохладные ночи в начале месяца.

Центр (Полтавская, Черкасская, Винницкая области)

В целом уже стабильное тепло. Но ночью 3 и 4 мая — 2 градуса со знаком плюс. В целом заморозки в мае в этом регионе редкие, локальные и кратковременные.

Восток (Харьковская, Луганская, Донецкая области)

Переход к тёплому сезону. Однако волна похолодания в начале мая может затронуть и восточный регион Украины. 3 и 4 мая ночью около +3 градусов.

Юг (Одесская, Херсонская, Николаевская области)

Наименьший риск резких похолоданий, обычно уже стабильно тепло.

Карпаты

Наибольшая зона риска. Заморозки возможны даже во второй половине мая, особенно в горах и долинах.

Но учти: долгосрочные прогнозы на май 2026 по регионам Украины на данный момент имеют предварительный характер. Обычно синоптики дают точные детали лишь за 7-10 дней до даты.

Источник прогноза погоды: Wisemeteo.

Также стоит поинтересоваться детальным прогнозом погоды во Львове в мае 2026: небольшие дожди и грозы будут ожидать жителей города в течение месяца.

