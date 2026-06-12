Для тебя Война в Украине

Удар по железной дороге на Сумщине: погибла оператор станции, еще одна работница ранена

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 июня 2026, 10:03 2 мин.
обстрел сумщины

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