Удар по железной дороге на Сумщине: погибла оператор станции, еще одна работница ранена

В ночь на 12 июня 2026 года российские войска продолжили целенаправленные массированные обстрелы Сумской области.

В этот раз под жестокую атаку вражеских ударных беспилотников попала Шосткинская община – последствия читай в материале.

В Шосткинской общине Сумской области зафиксировано попадание в гражданский объект

Согласно сообщениям начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова и председателя правления АО Укрзализныця Александра Перцовского, захватчики намеренно направили дроны на железнодорожные станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и тяговые подстанции пограничного региона.

В результате воздушного налета значительные разрушения и критические повреждения получили трехэтажное нежилое здание железнодорожного назначения.

44-летняя женщина, работавшая оператором на одной из железнодорожных станций Шосткинщины, к сожалению, погибла.

На территории железнодорожного объекта было заранее установлено современное мобильное бетонное укрытие. Мониторинговая группа компании вовремя уведомила персонал о повышенном уровне угрозы и приближении вражеских средств поражения.

По предварительным данным, работница железной дороги погибла непосредственно в момент, когда пыталась добежать до безопасного места.

Кроме того, тяжелые травмы и ранения получила еще одна гражданская женщина, 33-летняя дежурная по станции. Пострадавшую оперативно госпитализировали и прооперировали местные медики.

Врачи уверяют, что ее жизни угрозы нет, а рядом с ней находятся представители железнодорожной компании, которые оказывают всю необходимую психологическую и материальную помощь.

В настоящее время на месте попаданий продолжаются неотложные мероприятия, работают экстренные службы и профильные специалисты, продолжающие уточнять все детали, обстоятельства и окончательные материальные последствия вражеского налета.

Фото: Олег Григоров.

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