Погода на лето 2026 в Украине: будет ли аномальная жара и температурные рекорды

Нынешняя весна в Украине началась с нетипичных температурных показателей, что заставило многих задуматься: готовиться ли к экстремально жаркому лету?

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью изданию NV проанализировала глобальные природные факторы, которые могут скорректировать погоду в нашем регионе в течение следующего сезона.

Будет ли жаркое лето: прогноз

Одним из главных факторов, влияющих на климат планеты, является циклическое явление Эль-Ниньо. Это масштабное прогревание поверхностных вод в Тихом океане, которое способно изменить режим осадков и температур по всему миру.

— По данным Всемирной метеорологической организации, вскоре есть вероятность начала процесса Эль-Ниньо. Это периодическое масштабное повышение температуры поверхности воды в центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана. Всё это сочетается с изменениями ветров, давления и режима осадков. Эти процессы на планете часто связывают с особенно жарким летом с дождями. Определенная связь Эль-Ниньо с более высокими температурами и большим количеством осадков действительно есть, — объяснила специалист.

Читать по теме Три дня жары — и наводнение: ученая рассказала, почему Украина входит в зону катаклизмов Украину накрывает эпоха климатических катаклизмов: погода меняется молниеносно, а предсказать ее уже почти невозможно. Почему — читай в эксклюзивном материале Вікон.

Каким будет лето в Украине

Несмотря на глобальные тенденции к потеплению, эксперт призывает не спешить с выводами о пекельной жаре непосредственно в Украине. Наталья Птуха подчеркивает отсутствие прямой зависимости между Эль-Ниньо и погодой в нашем географическом поясе.

Во-первых, на данный момент прогноз относительно развертывания этого явления остается лишь вероятным.

— Во-первых, вероятность сценария, при котором будет развиваться Эль-Ниньо, пока составляет 40%. А во-вторых, прямой корреляции именно с погодой в Украине нет. Если говорить в целом о процессах на Земле, то обычно существует определенный баланс, — подчеркнула Птуха.

Для примера специалист привела статистику зимних месяцев, когда мировые температурные рекорды существенно отличались от украинских реалий.

Например, нынешний январь в мире был на пятом месте по количеству тепла за историю наблюдений, тогда как у нас, в Украине, — наоборот, был очень холодным, как, собственно, и февраль, — добавила эксперт.

Таким образом, хотя предпосылки для теплого сезона существуют, окончательный прогноз на лето 2026 будет понятен позже. Пока же украинцам стоит наслаждаться ранней весной, не забывая об изменчивости климатических процессов.

Главное фото: Юлия Хоменко.

Теперь ты знаешь, каким будет лето 2026, но до лета еще далеко — читай прогноз погоды на март.

