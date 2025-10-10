Стиль жизни
Эксклюзив

Три дня жары — и наводнение: ученая рассказала, почему Украина входит в зону катаклизмов

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 октября 2025, 11:00 4 мин.
Три дня жары — и наводнение: ученая рассказала, почему Украина входит в зону катаклизмов
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь