Три дня жары — и наводнение: ученая рассказала, почему Украина входит в зону катаклизмов

Одесса еще не успела высохнуть после ливней, превративших улицы в реки, как климатологи уже заявляют: это не случайность и не сезонная прихоть. Подобные явления — часть нового климатического сценария, в котором оказалась вся Украина.

Жара, наводнения, бури и землетрясения теперь будут сменять друг друга так же стремительно, как и атмосферные фронты, проходящие над страной.

О стремительных погодных изменениях, которые переживает сейчас Украина, в комментарии Вікна-новини рассказала сотрудница Научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования НААН Украины Наталия Зиновчук.

По ее словам, то, что мы наблюдаем сегодня, — продолжительные дожди, наводнения, резкие перепады температуры после жары — это не временные явления, а признаки новой климатической эпохи.

Причина катаклизмов — в движении атмосферных масс

По словам Наталии Зиновчук, сегодня главным фактором климатических аномалий является движение атмосферных масс, которое стало хаотичным и непредсказуемым.

Раньше можно было просчитать атмосферные фронты, составить прогноз. Теперь скорость их движения настолько велика, что это просто невозможно.

Потоки взаимодействуют между собой, и многое зависит от электромагнитного состояния Земли, которое за последнее десятилетие заметно изменилось.

Из-за этого, добавляет она, все регионы Украины обречены на наводнения и жару.

Причем эти явления могут происходить одновременно — несколько дней жары способны внезапно смениться ливнями, которые приводят к подтоплениям.

Где в Украине возможны землетрясения в ближайшие годы

Зиновчук отмечает, что наибольшая опасность в плане сейсмической активности подстерегает области, расположенные на окраинах Украинского щита — тектонической плиты, которая поддерживает центральную и северную часть государства.

В то же время все регионы Украины уязвимы к климатическим изменениям, ведь природные процессы уже утратили стабильность.

Особенно это касается западных, Полтавской и южных областей, которые, по словам климатолога, находятся вблизи сейсмически активной зоны Вранча.

В течение ближайших трех–четырех лет наиболее уязвимыми остаются именно те области, которые лежат на границе тектонических разломов, — уточняет специалист.

Именно там возможны колебания земной коры и локальные землетрясения, усиливающиеся на фоне общей климатической нестабильности.

Там, где геологическая основа стабильнее, риск землетрясений меньше, однако полностью исключать сейсмические события нельзя.

Климатические нормы не работают: погода теряет стабильность

По словам ученой, понятие “климатические зоны” для Украины фактически утратило смысл. Температура, влажность, давление и даже структура почв меняются слишком быстро.

Ежемесячно метеоцентры фиксируют отклонения от климатической нормы — и это уже стало постоянной тенденцией.

Украина, как и весь мир, переживает период нестабильности, когда погодные явления приобретают экстремальный характер — от жары до бурь, от пылевых бурь до снегопадов посреди весны.

Война не меняет климат, но усиливает экологический кризис

И хотя климат диктует новые правила, еще один фактор усиливает напряжение — война. Она не влияет напрямую на климатические процессы, но существенно ухудшает экологическое состояние, умножая последствия происходящего в окружающей среде. Из-за нее разрушаются природные экосистемы, уничтожаются леса, загрязняются вода, почва и воздух.

Климатические явления сегодня влияют на окружающую среду даже сильнее, чем деятельность человека. Но война дополнительно загрязняет воздух, землю и воду. Это двойная нагрузка — экологическая и климатическая.

В сочетании с климатическими катастрофами это становится двойным ударом для окружающей среды — природные процессы и последствия военных действий усиливают друг друга, создавая опасную среду для жизни человека и природы.

Современные технологии — шанс спасти планету от катаклизмов

Наталия Зиновчук называет несколько технологий, которые могут помочь человечеству смягчить последствия климатических катаклизмов.

Одна из них — извлечение влаги из атмосферы, что позволяет сократить количество осадков и, соответственно, риск внезапных наводнений.

Другая — очищение мирового океана от пластика, благодаря чему он снова сможет выполнять свою природную функцию охлаждения Земли.

Не менее важна плановая дегазация магматических плюмов — установка специальных систем возле вулканов и сейсмически активных зон, которые контролируют выделение газов и снижают вероятность землетрясений.

Это не фантастика, а направления, которые уже разрабатываются в мире. Человечеству нужно не бороться с климатом, а учиться сосуществовать с ним, — подытоживает Наталия Зиновчук.

