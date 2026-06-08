Стиль життя

Погода на літо 2026 в Україні: чи будуть аномальна спека та температурні рекорди

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Червня 2026, 14:30 3 хв.
Яке буде літо 2026

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