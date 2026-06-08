Погода на літо 2026 в Україні: чи будуть аномальна спека та температурні рекорди

Цьогорічна весна в Україні розпочалася з нетипових температурних показників, що змусило багатьох замислитися: чи готуватися до екстремально гарячого літа?

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю для видання NV проаналізувала глобальні природні чинники, які можуть скоригувати погоду в нашому регіоні протягом наступного сезону.

Чи буде спекотне літо: прогноз

Одним із головних чинників, що впливає на клімат планети, є циклічне явище Ель-Ніньйо. Це масштабне прогрівання поверхневих вод у Тихому океані, яке здатне змінити режим опадів та температур по всьому світу.

— За даними Всесвітньої метеорологічної організації, невдовзі є ймовірність початку процесу Ель-Ніньйо. Це періодичне масштабне підвищення температури поверхні води у центральній та східній екваторіальних частинах Тихого океану. Усе це поєднується зі змінами вітрів, тиску та режиму опадів. Ці процеси на планеті часто повʼязують з особливо спекотним літом з дощами. Певний зв’язок Ель-Ніньйо з більш високими температурами і більшою кількістю опадів дійсно є, — пояснила фахівчиня.

Яке буде літо в Україні

Попри глобальні тенденції до потепління, експертка закликає не поспішати з висновками щодо пекельної спеки безпосередньо в Україні. Наталія Птуха наголошує на відсутності прямої залежності між Ель-Ніньйо та погодою в нашому географічному поясі.

По-перше, наразі прогноз щодо розгортання цього явища залишається лише ймовірним.

По-перше, ймовірність сценарію, за якого розвиватиметься Ель-Ніньйо, поки складає 40%. А по-друге, прямої кореляції саме з погодою в Україні немає. Якщо говорити загалом про процеси на Землі, то зазвичай є певний баланс, — підкреслила Птуха.

Для прикладу фахівчиня навела статистику зимових місяців, коли світові температурні рекорди суттєво відрізнялися від українських реалій.

Наприклад, цьогорічний січень у світі був на п’ятому місці за кількістю тепла за історію спостережень, тоді як у нас, в Україні, — навпаки, був дуже холодним, як, власне, і лютий, — додала експертка.

Таким чином, хоча передумови для теплого сезону існують, остаточний прогноз на літо 2026 буде зрозумілий пізніше. Наразі ж українцям варто насолоджуватися ранньою весною, не забуваючи про мінливість кліматичних процесів.

Головне фото: Юлія Хоменко.

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