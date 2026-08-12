Хотів грошей: у Винниках на водія Mercedes напав чоловік із пістолетом

Серед білого дня у Винниках, що поблизу Львова, розігралася сцена, гідна кримінального бойовика. 41-річний мешканець обласного центру вирішив легко заробити, обравши своєю жертвою власника елітного електрокара, проте план провалився.

Як усе сталося

Львівська обласна прокуратура повідомила, що подія відбулася в суботу, 10 серпня, близько обіду. 52-річний місцевий мешканець спокійно їхав на своєму Mercedes-Benz EQB 300 по ґрунтовій дорозі неподалік власного дому. Автомобіль рухався повільно, чим і скористався нападник.

Зловмисник з’явився несподівано. Він підійшов до машини, дістав предмет, дуже схожий на пістолет, і прицільно навів його на водія. Вимога була короткою — віддати гроші.

Втеча та фіаско нападника

Водій Mercedes не розгубився. Попри реальну загрозу життю, чоловік різко натиснув на газ і зумів вирватися з пастки. Зрозумівши, що куш отримати не вдасться, а на місці стає гаряче, нападник кинувся до свого мотоцикла, який заздалегідь припаркував неподалік, і втік.

Попри спробу зникнути, байкер-розбійник залишався на волі недовго. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, чоловіка затримали по гарячих слідах.

Зараз ситуація виглядає для затриманого серйозно:

Галицька окружна прокуратура Львова вже повідомила йому про підозру в розбої;

Самого фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають, а зухвалому нападнику тепер доведеться відповідати за законом за свою невдалу спробу збагатитися за чужий рахунок.

Головне фото: Львівська обласна прокуратура.

Раніше ми також повідомляли, що у Києві жінка вистрелила в чоловіка після того, як він зробив зауваження через галас у дворі.

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