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Хотів грошей: у Винниках на водія Mercedes напав чоловік із пістолетом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Серпня 2026, 13:30 2 хв.
У Винниках байкер із пістолетом намагався пограбувати водія Mercedes

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