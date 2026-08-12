Хотел денег: в Винниках на водителя Mercedes напал мужчина с пистолетом

Среди бела дня в Винниках, что под Львовом, разыгралась сцена, достойная криминального боевика. 41-летний житель областного центра решил легко заработать, выбрав своей жертвой владельца элитного электрокара, однако план провалился.

Как все произошло

Львовская областная прокуратура сообщила, что инцидент случился в субботу, 10 августа, около полудня. 52-летний местный житель спокойно ехал на своем Mercedes-Benz EQB 300по грунтовой дороге неподалеку от собственного дома. Автомобиль двигался медленно, чем и воспользовался нападавший.

Злоумышленник появился неожиданно. Он подошел к машине, достал предмет, очень похожий на пистолет, и прицельно навел его на водителя. Требование было коротким — отдать деньги.

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Побег и фиаско налетчика

Водитель Mercedes не растерялся. Несмотря на реальную угрозу жизни, мужчина резко нажал на газ и сумел вырваться из ловушки. Поняв, что куш сорвать не удастся, а на месте становится жарко, нападавший бросился к своему мотоциклу, который заранее припарковал неподалеку, и скрылся.

Несмотря на попытку исчезнуть, байкер-разбойник оставался на свободе недолго. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, мужчину задержали по горячим следам.

Сейчас ситуация для задержанного выглядит серьезно:

Галицкая окружная прокуратура Львова уже сообщила ему о подозрении в разбое ;

Сам фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственные действия продолжаются, и дерзкому налетчику теперь придется отвечать по закону за свою неудачную попытку обогатиться за чужой счет.

Главное фото: Львовская областная прокуратура.

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