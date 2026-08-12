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Хотел денег: в Винниках на водителя Mercedes напал мужчина с пистолетом

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 августа 2026, 13:30 2 мин.
В Винниках байкер с пистолетом пытался ограбить водителя Mercedes

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