Если у тебя удачный урожай овощей или их удалось купить по привлекательной цене, можно приготовить что-то вкусное на зиму.
Сохранить вкус овощей можно с помощью консервации. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить борщевую заправку на зиму.
Для вкусной борщевой заправки понадобятся те же ингредиенты, что и на свежий борщ. А еще немного времени и баночек. Рецепт рассчитан на 1 кг свеклы, если хочешь приготовить больше — увеличивай ингредиенты пропорционально.
Понадобится
Приготовление
Если под рукой свеклы нет, приготовить борщевую заправку на зиму можно и без нее. Тогда борщ получится более томатным по вкусу. А рецепт тоже очень простой. Приготовление заправок заранее сэкономит много времени на варку борща зимой.
Фото: Unsplash
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