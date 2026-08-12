Если у тебя удачный урожай овощей или их удалось купить по привлекательной цене, можно приготовить что-то вкусное на зиму.

Сохранить вкус овощей можно с помощью консервации. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Борщевая заправка на зиму — рецепт

Для вкусной борщевой заправки понадобятся те же ингредиенты, что и на свежий борщ. А еще немного времени и баночек. Рецепт рассчитан на 1 кг свеклы, если хочешь приготовить больше — увеличивай ингредиенты пропорционально.

Понадобится

Свекла — 1 кг

1 кг Лук — 3 шт.

3 шт. Морковь — 3 шт.

3 шт. Томатная паста — 150 мл

Уксус — 1 ст.л.

1 ст.л. Масло растительное — 3 ст.л.

3 ст.л. Сахар — 3 ст.л.

3 ст.л. Соль — 1 ст.л.

Приготовление

Помой и почисти овощи. Нарежь лук небольшими кубиками. Выложи в кастрюлю. Морковь и свеклу натри на терке, переложи в кастрюлю. Добавь томатную пасту, уксус, растительное масло и специи. Размешай лопаткой и поставь кастрюлю на плиту. Туши овощи 30-40 минут. Банки простерилизуй. Читай, как стерилизовать банки. А затем распредели заправку равномерно. Закатай крышками и укутай в плед. Дай остыть. После охлаждения заправку для борща можно хранить в холодильнике или в подвале.

Борщевая заправка на зиму: рецепт без свеклы

Если под рукой свеклы нет, приготовить борщевую заправку на зиму можно и без нее. Тогда борщ получится более томатным по вкусу. А рецепт тоже очень простой. Приготовление заправок заранее сэкономит много времени на варку борща зимой.

Понадобится

Помидоры — 2 кг

2 кг Лук — 600 г

600 г Морковь — 600 г

600 г Болгарский перец — 600 г

600 г Масло растительное — 200 мл

200 мл Уксус — 150 мл

150 мл Соль — 2 ст.л.

2 ст.л. Сахар — 80

Приготовление

Промой овощи и почисти их. Лук и перец нарежь, морковь натри на терке, а помидоры перекрути в мясорубке или мелко нарежь. Переложи овощи в кастрюлю, добавь уксус, масло, соль и сахар. Размешай все лопаткой. Варьи овощи 35-45 минут на среднем огне после закипания. Простерилизуй банки. Разложи борщевую заправку в банки, закрой крышками. Укутай в плед и дай остыть. После этого банки можно ставить в холодильник или в подвал.

Советы, как заготовить на зиму заправку для борща:

выбирай свежие овощи;

измельчи или натри овощи сразу после мытья и очистки, чтобы сохранить максимум витаминов;

обжаривай или туши овощи в небольшом количестве масла — это поможет сохранить вкус и аромат;

это поможет сохранить вкус и аромат; добавь соль, сахар, лимонную кислоту или уксус — они будут природными консервантами;

они будут природными консервантами; стерилизуй банки и крышки перед наполнением;

храни в темном, прохладном месте — заправка будет стоять до весны.

Раньше мы рассказывали, как приготовить аджику на зиму.

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