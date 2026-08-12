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Как заготовить на зиму заправку для борща — пошаговые рецепты со свеклой и без

Анастасія Грубрина, журналист сайта 12 августа 2026, 14:30 3 мин.
борщевая заправка на зиму
Борщевая заправка на зиму Фото Unsplash

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