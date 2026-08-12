Если у тебя удачный урожай овощей или их удалось купить по привлекательной цене, можно приготовить что-то вкусное на зиму.
Сохранить вкус овощей можно с помощью консервации. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить борщевую заправку на зиму.
Борщевая заправка на зиму — рецепт
Для вкусной борщевой заправки понадобятся те же ингредиенты, что и на свежий борщ. А еще немного времени и баночек. Рецепт рассчитан на 1 кг свеклы, если хочешь приготовить больше — увеличивай ингредиенты пропорционально.
Понадобится
- Свекла — 1 кг
- Лук — 3 шт.
- Морковь — 3 шт.
- Томатная паста — 150 мл
- Уксус — 1 ст.л.
- Масло растительное — 3 ст.л.
- Сахар — 3 ст.л.
- Соль — 1 ст.л.
Приготовление
- Помой и почисти овощи. Нарежь лук небольшими кубиками. Выложи в кастрюлю.
- Морковь и свеклу натри на терке, переложи в кастрюлю. Добавь томатную пасту, уксус, растительное масло и специи.
- Размешай лопаткой и поставь кастрюлю на плиту. Туши овощи 30-40 минут.
- Банки простерилизуй. Читай, как стерилизовать банки. А затем распредели заправку равномерно.
- Закатай крышками и укутай в плед. Дай остыть. После охлаждения заправку для борща можно хранить в холодильнике или в подвале.
Борщевая заправка на зиму: рецепт без свеклы
Если под рукой свеклы нет, приготовить борщевую заправку на зиму можно и без нее. Тогда борщ получится более томатным по вкусу. А рецепт тоже очень простой. Приготовление заправок заранее сэкономит много времени на варку борща зимой.
Понадобится
- Помидоры — 2 кг
- Лук — 600 г
- Морковь — 600 г
- Болгарский перец — 600 г
- Масло растительное — 200 мл
- Уксус — 150 мл
- Соль — 2 ст.л.
- Сахар — 80
Приготовление
- Промой овощи и почисти их. Лук и перец нарежь, морковь натри на терке, а помидоры перекрути в мясорубке или мелко нарежь.
- Переложи овощи в кастрюлю, добавь уксус, масло, соль и сахар. Размешай все лопаткой.
- Варьи овощи 35-45 минут на среднем огне после закипания.
- Простерилизуй банки.
- Разложи борщевую заправку в банки, закрой крышками. Укутай в плед и дай остыть. После этого банки можно ставить в холодильник или в подвал.
Советы, как заготовить на зиму заправку для борща:
- выбирай свежие овощи;
- измельчи или натри овощи сразу после мытья и очистки, чтобы сохранить максимум витаминов;
- обжаривай или туши овощи в небольшом количестве масла — это поможет сохранить вкус и аромат;
- добавь соль, сахар, лимонную кислоту или уксус — они будут природными консервантами;
- стерилизуй банки и крышки перед наполнением;
- храни в темном, прохладном месте — заправка будет стоять до весны.
Раньше мы рассказывали, как приготовить аджику на зиму.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!