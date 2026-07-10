Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Температура воды в Черноморске в июле 2026: когда море прогреется до +25°C

Ольга Петухова, редактор сайта 10 июля 2026, 16:00 2 мин.
температура воды в черноморске
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь