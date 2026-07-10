Температура воды в Черноморске в июле 2026: когда море прогреется до +25°C

Июль — экватор лета, и поэтому традиционно считается одним из лучших месяцев для отдыха на побережье Черного моря. И несмотря на войну, 2026 год — не исключение.

В Черноморске вода уже достаточно прогрелась для комфортного купания, а к концу месяца пляжный отдых станет еще приятнее.

Какая температура воды в Черноморске в июле 2026 — читай в материале.

Температура воды в Черном море в Черноморске: прогноз на июль 2026

По состоянию на 10 июля температура морской воды у побережья составляет около +23°C. Это довольно комфортно для купания, хотя после долгого пребывания в воде может ощущаться легкая прохлада.

В следующие дни море в Черноморске станет немного прохладнее. С 11 по 14 число температура воды будет колебаться в пределах +21…+23°C.

Причиной станет облачная дождливая погода и временное похолодание воздуха. Но даже при таких условиях можно с удовольствием купаться, особенно в солнечные часы.

Уже с середины месяца ситуация изменится. Начиная с 15–16 числа, вода стабильно прогреется до +23°C, а с 18 числа ее показатели поднимутся до +24°C.

Самый теплый период прогнозируют после 20 июля.

В частности, 22 числа море может прогреться до +25°C — это одна из лучших температур для продолжительного плавания и отдыха с детьми.

В целом средняя температура воды в Черноморске в течение июля составит около +23°C, а к концу месяца море останется теплым — в пределах +24…+25°C.

Если планируешь отпуск именно ради пляжного отдыха, лучшим выбором станет вторая половина месяца, когда вода максимально прогреется и будет комфортной даже для детей.

В то же время стоит помнить, что температура моря может меняться в зависимости от ветра и других погодных условий.

Источник: Seameteo.

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