Парк Погулянка во Львове: забытая пивоварня, живописное озеро и железнодорожный виадук

Лесопарк Погулянка — это, пожалуй, самое зелёное, самое уютное и самое загадочное место Львова.

И если ты уже побывал(-а) в популярном Стрыйском парке или шумном Высоком Замке, тебе точно сюда — окунуться в атмосферу покоя и поискать отголоски интересных историй прошлого.

Парк Погулянка во Львове: адрес и как доехать

Погулянка раскинулась в юго-восточной части Львова, в Лычаковском районе. Она граничит со знаменитым Лычаковским кладбищем и Ботаническим садом университета Франко.

Добраться сюда из центра города — отдельное удовольствие.

Самый романтичный маршрут: сесть в центре на легендарный трамвай № 2 и доехать до конечной остановки Улица Коновальца — Улица Пасечная, остановка Погулянка. Трамвайные пути проходят мимо вилл начала XX века и упираются прямо в зелёные ворота парка.

Но можно и пешком, от площади Рынок можно неспешно дойти за 30–40 минут по улицам Кости Левицкого или Лычаковской.

Парк Погулянка: история места с характером

В 17 веке эти земли принадлежали бургомистрам города и назывались пасекой Аттельмайера. Всё изменилось в 1810 году, когда утончённый львовский адвокат Франциск Венглинский выкупил этот участок.

Он превратил дикий лес в роскошный частный парк, где местная богема собиралась на пикники и романтические прогулки. Именно от польского выражения iść na pochulankę, что означает: идти развлекаться, гулять, местность и получила своё нынешнее название.

А уже в середине 19 века Погулянку выкупил известный пивовар Иоганн Кляйн. Он построил здесь лучшую в городе пивоварню.

И теперь львовяне сходились сюда, чтобы посидеть в ресторане посреди леса, выпить свежего пива под шум деревьев и попробовать знаменитое местное мороженое.

Советская власть в 1940 году официально превратила Погулянку в городской парк.

Парк Погулянка во Львове: что интересного посмотреть

Погулянка — это не просто лес, а для тех, кто умеет смотреть и знает историю, нечто вроде музея под открытым небом.

Так что же здесь стоит поискать и чем вдохновиться?

Истоки реки Полтвы: именно здесь, среди холмов парка, из-под земли бьют чистые источники, которые дают начало притокам Полтвы — главной подземной реки Львова. Старые каменные каптажи (водосборники) XIX века до сих пор стоят вдоль центральной аллеи.

именно здесь, среди холмов парка, из-под земли бьют чистые источники, которые дают начало притокам Полтвы — главной подземной реки Львова. Старые каменные каптажи (водосборники) XIX века до сих пор стоят вдоль центральной аллеи. Дворец творчества детей и юношества: огромное модернистское сооружение с амфитеатром, построенное в 1980-х годах.

огромное модернистское сооружение с амфитеатром, построенное в 1980-х годах. Живописное озеро: расположено внизу главной аллеи, прямо возле Центра творчества детей и юношества Галичины. Озеро искусственное, очень ухоженное, окружено ивами, которые красиво склоняются над водой. Летом здесь постоянно плавают утки, а местные жители часто приходят сюда с детьми, чтобы их покормить. Вокруг обустроены скамейки для отдыха.

Старый железнодорожный мост-виадук рядом с парком: большой старый каменный мост, знаменитый виадук железнодорожной ветки, ведущей на Подзамче. Он расположен немного выше парка, ближе к границе с Ботаническим садом и улицей Пасечной. Эта железнодорожная линия действующая, и когда сверху над лесом медленно проходит поезд, это выглядит невероятно — словно где-то в Карпатах или в фильмах о Гарри Поттере.

большой старый каменный мост, знаменитый виадук железнодорожной ветки, ведущей на Подзамче. Он расположен немного выше парка, ближе к границе с Ботаническим садом и улицей Пасечной. Эта железнодорожная линия действующая, и когда сверху над лесом медленно проходит поезд, это выглядит невероятно — словно где-то в Карпатах или в фильмах о Гарри Поттере. Хутор Погулянка и бывшая пивоварня: если сойти с асфальтированной дорожки вглубь леса, можно найти остатки старых хозяйственных построек пивоварни Кляйна и почувствовать атмосферу предместья прошлых веков.

если сойти с асфальтированной дорожки вглубь леса, можно найти остатки старых хозяйственных построек пивоварни Кляйна и почувствовать атмосферу предместья прошлых веков. Скалы и овраги: Погулянка расположена на холмах Давыдовской гряды. Глубокие овраги, буки и грабы создают впечатление, что вы находитесь где-то глубоко в Карпатах, а не в пределах вполне цивилизованного Львова.

Желаем тебе посетить это интересное место, подышать чистым лесным воздухом и устроить свою неспешную “погулянку” в хорошей компании.

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