Конфликт с ТЦК во Львове: люди перевернули служебный автомобиль

Вечером 8 июля во Львове произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования и полиции. Во время мероприятий по оповещению граждан группа людей повредила и перевернула служебный автомобиль военнослужащих.

Что произошло на Сыхове вечером 8 июля

По информации учреждения, около 21:30 на проспекте Красной Калины военнослужащие совместно с полицейскими остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки было установлено, что гражданин находится в розыске как нарушитель правил воинского учета с 12 июня 2026 года.

После этого мужчину доставили в территориальный центр комплектования. В настоящее время он направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

Что сообщил Львовский ТЦК о перевернутом служебном автомобиле

Также на события во Львове отреагировало Министерство обороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что нападение на военнослужащих является недопустимым, как и любые другие проявления насилия в отношении представителей Сил обороны.

В Минобороны заявили, что все граждане равны перед законом, а ответственность должна наступать за каждый случай агрессии. Там также подчеркнули, что единственным, кто получает выгоду от подобных конфликтов, является Россия, а язык ненависти к собственной армии может иметь серьезные последствия.

В ведомстве отметили, что мобилизация остается необходимой составляющей обороны Украины, хотя механизмы ее проведения нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Министерство также ожидает от правоохранительных органов надлежащей правовой оценки событий во Львове и привлечения виновных к ответственности.

На инцидент отреагировал Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он призвал общество задуматься о последствиях агрессии в отношении украинских военнослужащих.

— Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас, — написал он.

Также военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что ожидает справедливой реакции правоохранительных органов на события во Львове. Она подчеркнула необходимость переосмысления информационной политики вокруг темы мобилизации, отметив, что разжигание ненависти к военнослужащим и представителям ТЦК лишь играет на руку врагу.

Городской голова Львова Андрей Садовый также прокомментировал инцидент, произошедший на Сыхове. По его словам, поведение участников конфликта не отражает позицию всей львовской громады.

Садовый напомнил, что сегодня в рядах Сил обороны Украины служат около 58 тысяч жителей Львова, а город постоянно поддерживает украинских военных. В то же время он подчеркнул, что любые внутренние конфликты лишь играют на руку России, которая заинтересована в дестабилизации ситуации внутри страны.

По словам мэра, все события, произошедшие вечером 8 июля, должны получить надлежащую правовую оценку, а каждый, кто нарушил закон, должен понести ответственность.

Отдельно Андрей Садовый призвал не называть военнослужащих сотрудниками ТЦК, подчеркнув, что речь прежде всего идет о военных, которые выполняют свои служебные обязанности.

— Мы можем дискутировать о работе государственных институтов. Но препятствовать военным выполнять служебные обязанности, уничтожать имущество или брать закон в свои руки — недопустимо, — заявил городской голова.

В завершение он отметил, что кадры, распространившиеся после инцидента, вызывают сожаление, и призвал украинцев сохранять мудрость и не поддаваться на провокации.

В то же время, как отметили во Львовском ТЦК, другая группа военнослужащих осталась на месте проведения мероприятий. По их словам, служебный транспорт окружила группа неизвестных лиц, которые вели себя агрессивно. В результате автомобиль получил повреждения, после чего его перевернули.

На место происшествия прибыли правоохранители. Во Львовском ТЦК подчеркнули, что всем обстоятельствам происшествия будет дана правовая оценка, а виновных в повреждении служебного транспорта обещают привлечь к ответственности в соответствии с законодательством.

Полиция прокомментировала инцидент с участием ТЦК во Львове

В комментарии Суспільному пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко подтвердила, что правоохранители обеспечивали общественный порядок во время проведения мероприятий.

— Полиция присутствует на месте происшествия. Правоохранители обеспечивают общественный порядок и общаются с гражданами. Предварительно установлено, что во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации был выявлен мужчина, который находился в розыске за уклонение от военной службы, — сообщила Алина Подрейко.

По предварительной информации, остановленный мужчина 1996 года рождения находится в розыске за уклонение от военной службы.

После инцидента начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о проведении срочного совещания с участием правоохранителей. По его словам, все лица, препятствовавшие работе военнослужащих или совершившие другие правонарушения, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

— Первоочередная задача — обеспечить общественный порядок! Все, кто совершал правонарушения, в том числе препятствование деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности, — говорится в сообщении.

Кроме того, Львовский ТЦК проведет служебное расследование, чтобы проверить правомерность действий своих военнослужащих во время проведения мероприятий по оповещению. Одновременно правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта, произошедшего на Сыхове.

Ранее мы сообщали, что во Львове прохожий смертельно ранил сотрудника ТЦК, нанеся удар ножом в аорту во время проверки документов.

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