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Конфликт с ТЦК во Львове: люди перевернули служебный автомобиль

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июля 2026, 10:00 5 мин.
Львов ТЦК сообщил подробности инцидента на Сыхове
Фото Depositphotos

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