Сегодня, 3 декабря, во Львове работа группы мобильного оповещения Галицко-Франковского РТЦК и СП завершилась летальным исходом. Во время проверки военно-учетных документов произошел конфликт с прохожим, в результате которого погиб военнослужащий.

Фактические обстоятельства происшествия обнародовала пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

Детали нападения на работников ТЦК во Львове

По информации военкомата, группа оповещения работала в сопровождении правоохранителей. Конфликт возник, когда они обратились к гражданину для установления личности и проверки документов. В ТЦК отмечают, что мужчина отказался представиться, документов не предоставил и вел себя агрессивно.

Словесная перепалка переросла в физическое насилие. Гражданский достал нож и атаковал военных.

Мужчина нанес ножевой удар в паховую область военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту, что повлекло массивное внутреннее кровотечение. Он также нанес удар в голову старшему солдату Василию Малюку, — говорится в сообщении.

После содеянного нападавший скрылся с места происшествия. Раненого Юрия Бондаренко доставили в больницу, где хирурги пытались остановить кровотечение, однако спасти жизнь военного не удалось — он умер от критической кровопотери.

Известно, что погибший был участником боевых действий и перевелся на службу в ТЦК с фронта.

Реакция ТЦК: причины конфликта

В своем официальном заявлении представители Львовского ТЦК связывают этот случай не только с поведением конкретного нападавшего, но и с общими настроениями в обществе. Там утверждают, что агрессия в отношении работников центров комплектования подогревается информационными кампаниями и дискредитацией процесса мобилизации.

В учреждении подчеркнули, что действия их работников были зафиксированы на бодикамеры и, по их словам, соответствовали закону.

Речь идет не о недоразумении, не о плохом диалоге и не о конфликте с ТЦК, а о фактическом вооруженном сопротивлении представителям сил обороны, — заявили в ведомстве.

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы. Продолжается расследование для установления места нахождения нападавшего и привлечения его к уголовной ответственности.

Пока во Львове расследуют нападение на ТЦК, в столице правоохранители сами оказались под следствием за превышение служебных полномочий во время взаимодействия с гражданским.

