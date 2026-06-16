Стиль жизни Садоводство и огород

Пасынкование перца в открытом грунте: как и когда правильно проводить

Анастасія Грубрина, журналист сайта 16 июня 2026, 16:30 3 мин.
пасынкование перца
Фото Unsplash

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