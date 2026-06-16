Пасынкование перца в открытом грунте: как и когда правильно проводить

В июне одной из обязательных процедур в огороде для рассады является пасынкование перцев. Если ты не знаешь, что это и как провести — мы подробно обо всем расскажем! Здесь нет совсем ничего сложного, но количество урожая тебе понравится!

Что такое пасынкование перца

Сначала разберемся, что вообще такое пасынкование. Пасынкование перцев — это удаление боковых побегов на растении для оптимальных сроков созревания урожая. Не всем перцам нужно проводить такую ​​процедуру.

К примеру, если на твоей рассаде в открытом грунте меньше 10 завязей, а сами перцы небольшие — пасынкование не проводи. Ведь перцы созреют вовремя и до холодов. Однако если на перцах много ответвлений, он большой и разрастается во все стороны — есть риск, что они будут долго зреть, и могут попасть под прохладную погоду.

В таких случаях уже нужно пасынкование перцев. Само пасынкование полезно, потому что увеличивает завязи и сами плоды. Так у растения есть возможность отдавать больше полезного в меньшее количество плодов. Также пасынкование ускоряет созревание.

Как проводить пасынкование перца в открытом грунте

Для высаженных в открытую почву перцев пасынкование провести очень легко. На самом деле, если они в специальных лотках или горшках, процедура не отличается.

Обрати внимание, есть ли самый высокий основной бутон. Как правило, он отпадает после высадки перцев в открытый грунт, но если остался — его нужно осторожно срезать. Выборочно срежь несколько бутонов на ветвях скелетных веток, чтобы облегчить созревание перцев.

Оптимальное время для пасынкования — июнь, но еще одно главное условие — высота рассады. Перец должен быть не менее 25 см высотой.

Убрать со ствола растения нужно все пасынки, растущие до первого ветвления. Обрезай их вместе с нижними листьями. Бутоны без завязей, которые сформировались на скелетных ветвях, тоже удаляй. Удалять сначала нужно бутоны, которые растут внутрь, несформированные, маленькие и слабые.

Самое важное в пасынковании — выбрать правильное время суток. Лучше всего делать это вечером, после захода солнца и полива рассады. Ведь срезанные части перцев могут обгореть, если это делать днем.

После пасынкования у тебя должно остаться 2-5 побегов для роста перцев. Нельзя проводить пасынкование на кустах с болезнями или на слишком слабых.

Раньше мы рассказывали, что делать, если появилась курчавость перца.

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