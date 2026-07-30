Лунный посевной календарь на август 2026: все удачные даты для работ на участке

Август — горячая пора для каждого дачника и огородника. Это месяц, когда пора собирать урожай и заботиться о будущих посадках, ведь почва ещё тёплая, а до первых заморозков есть время для быстрорастущих культур.

Предлагаем подробный Лунный посевной календарь на август 2026 года с рекомендациями по садовым и огородным работам.

Фазы Луны в августе 2026

Лунные фазы задают направление движения соков в растениях, поэтому ориентируемся на них при планировании садовых работ:

Убывающая Луна (1–10, 30–31 августа) : энергия уходит к корням. Это идеальное время для обрезки, борьбы с вредителями, подкормки корнеплодов, а также для посева редиса, дайкона и подзимнего лука.

: энергия уходит к корням. Это идеальное время для обрезки, борьбы с вредителями, подкормки корнеплодов, а также для посева редиса, дайкона и подзимнего лука. Новолуние (11–14 августа) : период затишья, не стоит планировать работы в огороде. 11 августа (критический день перед Новолунием) и 12 августа (самый неблагоприятный день — пик Новолуния) лучше вообще воздержаться от любых работ с растениями.

: период затишья, не стоит планировать работы в огороде. 11 августа (критический день перед Новолунием) и 12 августа (самый неблагоприятный день — пик Новолуния) лучше вообще воздержаться от любых работ с растениями. Растущая Луна (15–25 августа) : соки поднимаются к стеблям и листьям. Лучшее время для посева зелени, посадки цветов, пересадки клубники и черенкования кустарников.

: соки поднимаются к стеблям и листьям. Лучшее время для посева зелени, посадки цветов, пересадки клубники и черенкования кустарников. Полнолуние (26–29 августа): отличный период для сбора урожая (овощи и фрукты будут сочными) и заготовки семян.

Благоприятные дни для посева и посадки в августе 2026

Благоприятные дни (2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29) : можно сажать, пересаживать, подкармливать и обрабатывать растения.

: можно сажать, пересаживать, подкармливать и обрабатывать растения. Нейтральные дни (1, 4, 5, 8, 9, 28, 30, 31): подходят для рутинных работ: прополки, рыхления, сбора урожая.

Неблагоприятные дни для посадки в августе 2026

Неблагоприятные дни (11–14 августа) : ограничь посадки и обрезку.

: ограничь посадки и обрезку. Самый неблагоприятный день (12 августа): растения лучше не трогать вообще.

Что можно сеять и сажать в августе 2026

Август — это время второй волны посевов. На освободившихся после чеснока, лука или раннего картофеля грядках можно успеть вырастить новый урожай.

Благоприятные дни по культурам:

Огурцы (для плёночных теплиц или позднего урожая): 2, 10, 21, 22, 29.

(для плёночных теплиц или позднего урожая): 2, 10, 21, 22, 29. Лук (на зелень и подзимние посадки): 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

(на зелень и подзимние посадки): 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Капуста (пекинская, брокколи, цветная, кольраби), спаржа: 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29.

(пекинская, брокколи, цветная, кольраби), спаржа: 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29. Редис, редька, дайкон : 2, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 29 (дайкон и чёрная редька, посеянные в начале августа, дают лучший урожай для зимнего хранения).

: 2, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 29 (дайкон и чёрная редька, посеянные в начале августа, дают лучший урожай для зимнего хранения). Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат, базилик, кинза): 2, 10, 29.

(салат, укроп, петрушка, шпинат, базилик, кинза): 2, 10, 29. Цветы (однолетние, многолетники, комнатные) и клубника: 15, 16, 17, 26, 27.

Лунный посевной календарь на август 2026: важные практические советы

В августе категорически нельзя вносить азотные удобрения (аммиачную селитру, мочевину, куриный помёт) — они мешают созреванию плодов и снижают морозостойкость растений.

Для томатов, перцев и баклажанов: внеси сульфат калия или монофосфат калия (15–20 г на 10 л воды). Это ускорит созревание плодов и сделает их более сладкими.

Для плодовых деревьев и кустарников: подкорми золой (1–2 стакана под куст/дерево) или фосфорно-калийными смесями. Это поможет древесине вызреть до морозов.

В начале августа обязательно удали верхушки высокорослых томатов и верхушечные соцветия. Растение уже не успеет вырастить новые плоды, поэтому должно направить все силы на созревание уже сформировавшихся.

После сбора урожая смородины и крыжовника вырежь старые (4–5-летние) ветви, а также побеги, лежащие на земле или поражённые мучнистой росой.

Не оставляй грядки пустыми после уборки лука, чеснока или раннего картофеля. Засей их горчицей, фацелией, масличной редькой или овсом. Они подавляют сорняки, обеззараживают почву от парши и фитофторы.

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