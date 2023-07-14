Уход за розами летом: как правильно удобрять почву, обрезать и поливать цветы

Летом розы нуждаются в регулярных подкормках. Кроме этого, эти цветы важно обильно поливать и удалять засохшие бутоны.
Уход за розами летом: каких правил придерживаться, чтобы растения хорошо развивались — читай в материале.
Розы нужно обрезать не только весной, но и летом. Делать это нужно аккуратно, придерживаясь следующих советов:
Так как в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги, лить воду прямо на листья и цветы, все же, нельзя. Помни о том, что холодная вода может стать причиной многих летних болезней розы.
Поливай цветы утром или вечером. Для этого бери отстоянную теплую воду и смачивай ею грунт либо мульчу у корней. В сухую погоду розы поливают два раза в неделю.
Розы чаще всего болеют ржавчиной, мучнистой росой, хлорозом. При появлении первых признаков пораженные части роз нужно срезать и сжечь, а кусты следует опрыскать фунгицидными препаратами.
Чтобы не допустить таких ситуаций, лучше проводи частые профилактические обработки. Кроме этого, нужно обрабатывать розы от тли и паутинного клеща. Делать это лучше химическими, быстродействующими средствами из специализированных магазинов.
Почва для роз всегда должна быть замульчирована. Делать это можно с помощью скошенной газонной травы, декоративной мульчи или конского навоза.
Так розы будут меньше болеть и сохранять влагу. И нет необходимости лишний раз рыхлить почву под кустом, ведь при этом можно повредить корни.
Так розы будут меньше болеть и сохранять влагу. И нет необходимости лишний раз рыхлить почву под кустом, ведь при этом можно повредить корни.
Размножение стоит проводить черенкованием. Это самый простой и эффективный способ получения новых кустов. Важно отметить, что не все сорта цветов можно размножать этим методом. Лучше всего делать это с миниатюрными сортами. Черенкованием лучше заниматься в средине лета. Так куст укорениться и вовремя подготовиться к зиме.
А если тебе недавно подарили цветы и ты хочешь, чтобы они дольше радовали глаз, держи советы флориста, которая рассказала, что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли.