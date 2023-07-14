Уход за розами летом: как правильно удобрять почву, обрезать и поливать цветы

Летом розы нуждаются в регулярных подкормках. Кроме этого, эти цветы важно обильно поливать и удалять засохшие бутоны.

Уход за розами летом: каких правил придерживаться, чтобы растения хорошо развивались ​— читай в материале.

Как ухаживать за розами летом: правила летней обрезки

Розы нужно обрезать не только весной, но и летом. Делать это нужно аккуратно, придерживаясь следующих советов:

Сейчас также смотрят

обрезай увядшие и отцветшие бутоны, чтобы они не отнимали питательные компоненты у куста;

ветки, которые сломались или засохли, нужно удалять сразу после обнаружения;

обрезать их нужно немного ниже планируемой высоты куста (молодые побеги достаточно быстро достигнут нужной высоты);

проводить обрезку нужно секатором с косым срезом, чтобы не травмировать куст.

Уход за розами летом: правила полива

Так как в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги, лить воду прямо на листья и цветы, все же, нельзя. Помни о том, что холодная вода может стать причиной многих летних болезней розы.

Поливай цветы утром или вечером. Для этого бери отстоянную теплую воду и смачивай ею грунт либо мульчу у корней. В сухую погоду розы поливают два раза в неделю.

Летний уход за розами: обработка цветов от вредителей и болезней

Розы чаще всего болеют ржавчиной, мучнистой росой, хлорозом. При появлении первых признаков пораженные части роз нужно срезать и сжечь, а кусты следует опрыскать фунгицидными препаратами.

Чтобы не допустить таких ситуаций, лучше проводи частые профилактические обработки. Кроме этого, нужно обрабатывать розы от тли и паутинного клеща. Делать это лучше химическими, быстродействующими средствами из специализированных магазинов.

Как ухаживать за розами летом: что нужно знать о мульчировании и размножении цветов

Почва для роз всегда должна быть замульчирована. Делать это можно с помощью скошенной газонной травы, декоративной мульчи или конского навоза.

Так розы будут меньше болеть и сохранять влагу. И нет необходимости лишний раз рыхлить почву под кустом, ведь при этом можно повредить корни.

Размножение стоит проводить черенкованием. Это самый простой и эффективный способ получения новых кустов. Важно отметить, что не все сорта цветов можно размножать этим методом. Лучше всего делать это с миниатюрными сортами. Черенкованием лучше заниматься в средине лета. Так куст укорениться и вовремя подготовиться к зиме.

А если тебе недавно подарили цветы и ты хочешь, чтобы они дольше радовали глаз, держи советы флориста, которая рассказала, что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли.