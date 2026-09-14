Стиль жизни Шоу-биз

Селин Дион рассказала о своей редкой болезни: постоянные спазмы мешают петь и даже ходить

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 сентября 2026, 16:30 3 мин.
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Фото Getty Images

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