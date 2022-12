Канадская певица Селин Дион призналась, что у нее диагностировали редкое заболевание — синдром мышечной скованности (SPS). Об этом она рассказала своим фанатам на своей странице в Instagram.

54-летняя певица сообщила о своем редком неврологическом расстройстве с признаками аутоиммунного заболевания, которое влияет на все сферы ее жизни. Из-за своей болезни она вынуждена отменить концерты в Европе и Великобритании, запланированные на следующий год.

Селин Дион отметила, что давно испытывала проблемы со здоровьем, ей было трудно противостоять всем вызовам. Сейчас в ее мышцах возникают непроизвольные спазмы, поэтому ей сложно ходить и петь.

— Недавно мне диагностировали очень редкое неврологическое расстройство под названием синдром мышечной скованности, которым страдает один человек на миллион.

Спазмы влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывают затруднения при ходьбе.

Они не позволяют мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла, — призналась она.

Чем известна Селин Дион

Наверное, самой популярной песней Селин Дион является My Heart Will Go On — саундтрек к фильму Титаник, за который она получила Оскар. Однако первую награду киноакадемии певица получила за песню к мультфильму Красавица и чудовище.

Также Селин Дион пела на концерте в честь празднования 50-летия брака английской королевы Елизаветы II. Кроме того, певица получила награду от президента Франции Николя Саркози — Орден почетного Легиона за популяризацию французского языка за пределами Франции.

Муж певицы Рене Анжелиль в 2014 году боролся с раком, поэтому Селин Дион приостановила свою музыкальную карьеру. Через год она возобновила выступления, но снова прекратила давать концерты в начале 2016 года из-за трагической смерти мужа и ее брата Дэниела Диона.

Через несколько лет, в 2019 году, она вернулась со студийным альбомом Courage, в поддержку которого запланировала тур. Однако концерты приходилось откладывать из-за пандемии Covid-19. Сейчас Селин Дион рассказала о своей болезни.

— Я каждый день упорно работаю с терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить силы и способность выступать снова, но я должна признать, что это тяжело, — подчеркнула она и добавила, что скучает по фанатам и общению с ними.

Что такое синдром мышечной скованности (SPS)

Синдром мышечной скованности — аутоиммунное неврологическое заболевание. Как и другие типы неврологических расстройств, оказывает влияние на головной и спинной мозг (центральную нервную систему).

Этот синдром возникает, когда иммунная система неправильно идентифицирует нормальные ткани организма, воспринимает их как вредные и атакует.

Британский Национальный институт неврологических расстройств говорит, что это заболевание характеризуется изменчивой ригидностью мышц туловища и конечностей и повышенной чувствительностью к таким раздражителям, как шум, осязание и эмоциональный стресс, что может вызвать мышечные спазмы.

Синдром мышечной скованности диагностируют очень редко. Лекарств от него, к сожалению, нет, однако есть те, которые могут замедлить заболевание.

