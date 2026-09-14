После шестилетнего перерыва канадская певица Селин Дион вернулась на сцену с большим концертом. 12 сентября 2026 года певица выступила на арене Plenitude Arena в Нантере недалеко от Парижа. Этой премьерой она открыла серию из 26 концертов и будет выступать до мая 2027 года.

Перерыв в творчестве Дион была вынуждена взять из-за синдрома мышечной скованности (stiff-person syndrome) — редкого неврологического заболевания, о котором она рассказала в 2022 году. Что именно известно о болезни и как она проявляет себя — читай в материале.

Чем болеет Селин Дион

Канадская певица Селин Дион призналась, что у нее диагностировали редкое заболевание — синдром мышечной скованности (SPS).

Это редкое неврологическое расстройство с признаками аутоиммунного заболевания, которое влияет на все сферы ее жизни.

Селин Дион отметила, что давно имела проблемы со здоровьем, ей было трудно противостоять всем вызовам. Сейчас в ее мышцах возникают непроизвольные спазмы, из-за этого ей сложно ходить и петь.

Из-за этого я не могу использовать голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла, — призналась она.

Чем известна Селин Дион

Наверное, самой популярной песней Селин Дион является My Heart Will Go On — саундтрек к фильму Титаник, за который она получила Оскар. Однако первую награду киноакадемии певица получила за песню к мультфильму Красавица и чудовище.

Также Селин Дион пела на концерте в честь празднования 50-летия брака английской королевы Елизаветы II. Кроме того, певица получила награду от президента Франции Николя Саркози — Орден Почетного легиона за популяризацию французского языка за пределами Франции.

Муж певицы Рене Анжелиль в 2014 году боролся с раком, поэтому Селин Дион приостановила свою музыкальную карьеру. Через год она возобновила выступления, но снова прекратила давать концерты в начале 2016 года из-за трагической смерти мужа и ее брата Дэниела Диона.

Через несколько лет, в 2019 году, она вернулась со студийным альбомом Courage, в поддержку которого запланировала тур. Однако концерты приходилось откладывать из-за пандемии Covid-19.

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Что такое синдром мышечной скованности (SPS)

Синдром мышечной скованности — аутоиммунное неврологическое заболевание. Как и другие типы неврологических расстройств, он влияет на головной и спинной мозг (центральную нервную систему).

Этот синдром возникает, когда иммунная система неправильно идентифицирует нормальные ткани организма, воспринимает их как вредные и атакует.

Британский Национальный институт неврологических расстройств говорит, что это заболевание характеризуется изменяющейся ригидностью мышц туловища и конечностей и повышенной чувствительностью к таким раздражителям, как шум, прикосновение и эмоциональный стресс, что может вызывать мышечные спазмы.

Синдром мышечной скованности диагностируют очень редко. Лекарств против него, к сожалению, нет, однако есть те, которые могут замедлить заболевание.

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