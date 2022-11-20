Крис Хемсворт хочет взять паузу в кино: как актер узнал о предрасположенности к болезни Альцгеймера

38-летний Крис Хемсворт, известный по фильмам Тор, Мстители, Люди в черном, Белоснежка и охотник, узнал свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Этот факт Крис обнаружил во время съемки проекта о долголетии — сериала Безграничный для National Geographic. Об этом актер рассказал в интервью Vanity Fair.

Хемсворт прошел ряд генетических тестов, чтобы узнать, что может ждать его в будущем. Он признался, что эта “находка” была его величайшим страхом.

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— Большинству из нас нравится избегать разговоров о смерти. Тогда, если вдруг вам скажут, что некоторые важные индикаторы на самом деле указывают на это, как на предстоящий путь, реальность этого осознается. Ваша собственная смертность, — объяснил Крис.

В ДНК актера обнаружили две копии гена APOE4. Это означает, что Крис имеет более высокий риск болезни Альцгеймера. Согласно исследованию 2021 года, проведенном Национальным институтом здравоохранения, каждый четвертый человек имеет одну копию гена, но только от 2 до 3% населения имеют обе. Это не означает наличие болезни, но увеличивает риск ее возникновения.

Актер признался: он не хотел манипулировать этим и чрезмерно драматизировать. Он уже начал предпринимать определенные действия, чтобы риск возникновения заболевания снижался. Крис поддерживает физическое и психическое состояние.

Хемсворт должен сняться еще в одном проекте, потому что уже подписал контракт. После этого он хочет взять паузу и посвятить время себе и семье.

— Теперь, когда я закончу работу, по которой у меня уже был подписан контракт, поеду домой. У меня будет достаточно времени, чтобы просто расслабиться. Я хочу побыть с детьми, побыть с женой, — отметил Крис.

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