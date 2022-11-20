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Кріс Гемсворт хоче взяти паузу в кіно: як актор дізнався про схильність до хвороби Альцгеймера

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 16:00
Кріс Гемсворт заявив про схильність до хвороби Альцгеймера
Фото: IMDb

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Кріс Гемсворт хоче взяти паузу в кіно: як актор дізнався про схильність до хвороби Альцгеймера

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