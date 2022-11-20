Кріс Гемсворт хоче взяти паузу в кіно: як актор дізнався про схильність до хвороби Альцгеймера

38-річний Кріс Гемсворт, відомий за фільмами Тор, Месники, Люди в чорному, Білосніжка та мисливець, дізнався свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера.

Цей факт Кріс виявив під час зйомок проекту про довголіття — серіалу Безмежний для National Geographic. Про це актор розповів в інтерв’ю для Vanity Fair.

Гемсворт пройшов низку генетичних тестів, щоб дізнатися, що може чекати на нього в майбутньому. Він зізнався, що ця “знахідка” була його найбільшим страхом.

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— Більшості з нас подобається уникати розмов про смерть. Тоді, якщо раптом вам скажуть, що деякі важливі індикатори насправді вказують на це, як на шлях, який має статися, реальність цього усвідомлюється. Ваша власна смертність, — пояснив Кріс.

У ДНК актора виявили дві копії гена APOE4. Це означає, що Кріс має вищий ризик хвороби Альцгеймера. Згідно з дослідженням 2021 року, проведеним Національним інститутом охорони здоров’я, кожна четверта людина має одну копію гена, але лише від 2 до 3% населення мають обидві. Це не означає наявність хвороби, але збільшує ризик її появи.

Актор зізнався: не хотів маніпулювати цим та надмірно драматизувати. Він уже почав робити певні дії, щоб ризик виникнення хвороби зменшувався. Кріс підтримує фізичний та психічний стан.

Гемсворт має знятися ще в одному проекті, адже підписав контракт. Після цього він хоче взяти паузу і присвятити час собі та родині.

— Тепер, коли я закінчу роботу, де в мене вже був підписаний контракт, я поїду додому і матиму достатньо часу, аби просто розслабитися. Я хочу побути з дітьми, побути із дружиною, — зазначив Кріс.

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