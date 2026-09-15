Що подарувати куму на день народження: оригінальні та недорогі варіанти

Напередодні дня народження близької людини у нас завжди виникає хвилююче питання — що ж подарувати? Хочеться, щоб подарунок був доречним та небанальним, а іменинник отримав від нього приємні емоції. Здебільшого нам нескладно визначитися із тим, що подарувати коханій людині або дитині, бо ми знаємо про мрії та бажання своєї сім’ї. А от що подарувати куму на день народження? Тут завдання є складнішим, але і з ним можна впоратися за допомогою фантазії та уваги.

Розповідаємо, що подарувати на день народження куму, у нашому матеріалі.

Що подарувати куму на день народження: оригінальні ідеї

Щоб вразити кума подарунком, заздалегідь з’ясуй його хобі та інтереси (якщо раптом досі не знаєш). Подарувати людині доречну річ, пов’язану з її хобі — це найкращий варіант з усіх можливих, окрім грошей, звичайно.

Якщо твій кум любить рибалку, дізнайся, чого йому наразі не вистачає. Можливо, це буде якісний складаний стілець для риболовлі або якийсь рибальський мультитул.

Твій кум-геймер оцінить, якщо ти презентуєш йому на день народження відеогру, у яку він давно хоче пограти. Якщо у нього вже є якась дуже улюблена гра, подаруй йому відповідний ігровий мерч — футболку, чашку, артбук тощо.

Кум, який захоплюється футболом, з радістю отримає підписаний улюбленим футболістом м’яч або футболку (за умови, що таку річ реально дістати). Також ти можеш зібрати спеціальний бокс, у якому буде тематичний келих для пива, шарф його улюбленої команди та смачні снеки.

Підбирай подарунок максимально під захоплення чоловіка, тоді є шанс влучити в ціль.

Що можна подарувати куму на день народження: практичні ідеї

Можна подарувати річ, яку кум точно використовуватиме регулярно. Водію можна презентувати якісний органайзер у багажник або автомобільний пилосос.

Якщо майбутній іменинник любить щось перемонтувати, то він із задоволенням отримає багатофункціональний кишеньковий мультиінструмент.

Куму-військовому теж можна зробити корисний та доречний подарунок, якщо заздалегідь поцікавитися його потребами. Як приклад: повербанк великої ємності, налобний тактичний ліхтар, якісна термобілизна або термошкарпетки тощо.

Подарунок куму на день народження: недорогі варіанти

Якщо у вас з кумом є якісь внутрішні жарти та кумедні ситуації з життя, можна перенести їх на чашку, футболку або великий постер на стіну. Смішні фрази або веселі фото на повсякденних предметах підніматимуть настрій при контакті з ними.

Також це може бути цікава книга або настільна гра, квиток на якийсь тематичний захід або в кінотеатр, брелок із індивідуальним гравіюванням, доглядова чоловіча косметика тощо.

Раніше ми розповідали, що подарувати людині, яка має все — креативні ідеї для статусних жінок та чоловіків.

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