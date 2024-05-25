Що подарувати людині, яка має все: креативні ідеї для статусних жінок та чоловіків

Краплинку чуйності, море креативності та трохи вітру в голові — якщо зібрати усі ці компоненти до купи вийдуть чудові ідеї для подарунків. Ти вразиш навіть людину, яка купається в достатку і її, здається, вже нічим не здивувати. Тож що подарувати людині, яка має все?

Правила вибору подарунка для людини, яка має все

Найголовніше правило подарунку, напевне, звучить так: уважно придивляйся та прислухайся до майбутнього іменинника. Так ти зрозумієш, чим його здивувати та зробити приємний сюрприз. І справа тут не у матеріальній цінності подарунка: речі до душі далеко не завжди коштують мільйони. Головне — зачепити серце.

По-друге, спробуй зробити будь-який універсальний подарунок особистим та особливим: можливо, його можна доповнити гравіюванням або замовити спеціальний дизайн, внести якісь родзинки.

Чудово, якщо тобі відомий життєвий досвід людини, якій ти готуєш презент. Він підкаже, що саме наведе на яскраві спогади, або подарує незабутні та сильні враження, на які він (вона) чекає.

А ще май на увазі, завжди в тренді:

оригінальні подарунки;

екологічні презенти;

корисні для здоров’я.

Варіанти ідеальних сюрпризів для жінки, у якої все є

Спочатку розберемося, що подарувати жінці, в якої є все. Чим викликати яскраві емоції та побачити, як в очах засвітилися вогники радості й здивування?

Це можуть бути речі, які зроблять її ще більш привабливою, або принесуть в дім затишок, розважать. Жінки виявлять цікавість до багатьох речей, тож вибір подарунків тут чималенький.

Оригінальний хенд-мейд. Це може бути вишукана в’язана річ або ковдра в стилі печворк, цікава картина з засушених рослин або річ, плетена з лози.

Рослинна композиція або акваріум з оригінальним дизайном. Вони стануть родзинкою інтер’єру і нагадуватимуть про тебе.

Міні-камін для дачного будиночка, щоб в теплі та затишку провести прохолодний вечір.

Набір для медитації з подушками та аромапаличками, музичними дисками з записом спеціальних композицій.

Спортивне приладдя для заняття фітнесом стане доречним, якщо іменинниця — прихильниця здорового способу життя.

Приладдя для самомасажу обличчя та тіла, інструменти виготовляють з натурального каміння та з використанням надкорисних для організму металів.

Оригінальні срібні прикраси або авторська дизайнерська біжутерія — ці вироби відрізняються особливою вишуканістю та відмінним смаком.

Набори для детокс-програми — ідеальний варіант для статусної жінки.

Настільні ігри — навчальні, психологічні, азартні. інтелектуальні, з ними вечори в кампанії друзів летітимуть непомітно та весело.

Курс іноземної мови на електронних носіях з додатковими відеоматеріалами стане чудовою нагодою підтягнути язик для навчання або подорожі.

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Що подарувати багатому чоловікові, у якого все є

Якщо ти знаєш, що чоловік обожнює риболовлю або ходить в гори чи їздить на конях, то коло пошуку трохи звужується, адже підібрати презент під хобі — майже стовідсотково потрапити в яблучко. Але і будь-яка річ, яка підкреслить його індивідуальність та статусність буде доречною, приверне увагу, головне — подарунок має бути підібраний зі смаком.

Отже, варіанти ідей подарунків для чоловіка, у якого все є:

Його портрет — фотопортрет або написаний фарбами, це може бути й дружній шарж — якщо у тебе з ним товариські стосунки.

Антикварні предмети, які будуть доречні в його вітальні або кабінеті, можливо, речі “з натяком” на якісь захоплення господаря будинку.

Річ з автографом його улюбленого спортсмена або людини, якою він захоплюється.

Іграшки на радіоуправлінні — гелікоптер, машина, водний човен — чоловіки в душі лишаються дітьми.

Ексклюзивні шахи — це не лише розвага, це річ, яка підкреслює статок та статусність дому.

Оригінальна лампа або настільна лампа, приміром, в мозаїчному стилі “Тіфані”.

Подарунок з індивідуальним гравіюванням — будь-який, а от надпис можна обрати оригінальний. віршований, або цитату “в тему”.

Набір кубинських сигар — для вечірнього відпочинку з келихом і ароматом достатку.

Відеокліп про іменинника, який розповість гостям про перипетії його життя.

Політ на літаку чи вертольоті, або абонемент в аероклуб.

Відпочинок з друзями в горах чи на морі, можна замовити для кампанії особливі пригоди.

Сподіваємося, ці кілька креативних ідей, що подарувати людині, у якій все є, наштовхнули тебе на думку, який саме подарунок обрати.

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