Що подарувати дівчині на день народження: здивуй її креативом

Що подарувати дівчині на день народження, щоб бути оригінальним та вгадати з бажаннями коханої — питання, яке раз на рік мучить, напевно, кожного хлопця.

Дівчата щодня говорять про те, чого їм не вистачає і що вони хотіли б. У такому разі, треба постійно додавати ці бажання у нотатки, щоб не забути. А в день народження здивувати дівчину. Але не завжди вдається вести такий секретний список, а уся інформація в голові не тримається.

Ми розповімо про цікаві ідеї подарунків дівчині на день народження, які могли б їй сподобатися.

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Що подарувати дівчині на день народження

Коробка нічого

Часто на запитання: “Що тобі подарувати на день народження?” багато людей відповідають, що їм нічого не треба. Можна покреативити та зібрати таку коробку “нічого”.

Наприклад, взяти п’ять речей, загорнути їх в подарунковий папір та приліпити наліпку “Нічого, щоб грітися холодними вечорами” (якщо це плед) або “Тут нема нічого, що могло б прикрасити твою шию” (якщо це підвіска чи ланцюжок).

Зібрати маленькі пакуночки у велику коробку та підписати її “Тут нічого немає”. Такий подарунок точно порадує оригінальністю, викличе усмішку та залишить приємні спогади.

Подарунки на пам’ять

Подарунок дівчині на день народження має радувати її не один день. Наприклад, прикраси. Але це має бути щось особливе. Можна зробити каблучку чи підвіску з гравіюванням або підібрати прикрасу, яка асоціюватиметься з вашими спогадами. Якщо, наприклад, ви були разом в Парижі та добре провели час, то можна подарувати підвіску у вигляді Ейфелевої вежі.

Крім цього, зараз існує багато красивих автентичних українських прикрас, а ще з різних каменів. Ба більше! Можна знайти ювеліра та зробити прикрасу під замовлення або ж навіть власноруч. Це точно здивує та запам’ятається надовго.

Мапа зіркового неба, яке було в день її народження, теж може стати хорошим подарунком і прикрасити кімнату дівчини.

Приємні спогади також подарує спільний відпочинок. Наприклад, можна замовити на вихідні готель-купол або ж вечерю у подібному куполі на даху багатоповерхівки.

Для садівниці

Зараз великої популярності набирає вирощування мікрогріну. Якщо ти думаєш, що подарувати дівчині на день народження, то набір для вирощування мікрогріну може стати хорошим варіантом. Особливо, якщо вона любить зелень та хоча б раз проявляла бажання цим зайнятися.

Ще хорошим подарунком може стати екокуб. З таких маленьких кубиків можна вирощувати різні рослини: від мандарина до бавовни.

Побутова техніка

Кожна господиня мріє про великий набір побутової техніки. Якщо твоя кохана полюбляє готувати, можна подарувати дівчині на день народження вафельницю, міксер, кухонний комбайн, гриль, кавомашину тощо. Але візьми до уваги, що це не завжди подарунок, який хоче отримати жінка. Купуй таке лише, якщо вона сама попросила.

Також можна подарувати різні органайзери: для косметики, одягу, доглядової косметики у ванній тощо. Зволожувач повітря теж корисний подарунок.

Курси мрії

Ти можеш виповнити маленьку мрію своєї дівчини та подарувати на день народження курси з акторської майстерності, озвучки мультфільмів, співу, гри на музичному інструменті, роботи в IT чи вебдизайні.

Можливо, цим ти допоможеш їй знайти улюблене заняття чи нову роботу.

Подарунки для дому

Хорошою ідеєю для подарунка дівчині на день народження може бути набір шовкових наволочок. Це допоможе покращити стан шкіри обличчя та добре вплине на якість волосся.

Також можна подарувати зручну та красиву піжаму, нічну сорочку, халат.

Чи не кожна дівчина буде рада новій сумочці, рюкзаку, шоперу. Можна також замовити спеціальну сумку для ноутбука.

Здивувати дівчину на день народження можна, подарувавши їй сертифікат на консультацію та шопінг зі стилістом. Це чудова нагода розібрати свій гардероб та купити нові трендові речі.

Раніше ми розповідали, що подарувати подрузі на день народження.

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