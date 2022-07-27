Ідеї подарунків для подруги на день народження: на будь-який смак та гаманець

Наближається день народження твоєї найкращої та найріднішої подруги, а ти не перший тиждень у роздумах, що ж подарувати? Вікна новини допоможуть обрати тобі саме той подарунок, який їй точно сподобається.

Що подарувати подрузі на день народження

Якщо твоя подруга завжди активна, енергійна і любить займатися спортом — подаруй щось за цим спрямуванням. Це може бути блок для йоги, гантелі, гарний килимок, зручна пляшка, смарт-годинник чи резинки для фітнесу.

Такий подарунок точно не лежатиме під шаром пилу на поличці.

Вона любить тишу й затишок? Це теж море варіантів! Ароматична свічка у гарному кашпо чи теплий плед, яким вона вкриватиметься взимку, їй точно сподобаються.

Крім цього, можеш обрати мінімалістичну картину або ж таку, що розписують за номерами. І подарунок, і антистрес!

Якщо ти добре знаєш її вподобання, то варіант сукні як подарунку — просто чудовий! В тепле літо це — ще один гарний і легкий елемент гардеробу.

Обрати можеш вечірню, коктейльну, міні, ніжну чи елегантну. Головне пам’ятати потрібний розмір.

Хочеш подарувати емоції? А як щодо квитків на концерт чи у театр? А на майстер-клас із чогось нового? Подарункові сертифікати зараз багато чого пропонують.

Їх можна використати в салонах краси, на незабутні емоції, придбання чогось омріяного в магазинах.

Доглядові набори є також хорошим варіантом. Але їх краще збирати самостійно, а не купувати готовими, щоб підібрати засоби, якими точно користується твоя подруга.

Такий подарунковий набір може бути для обличчя, тіла або волосся

Щоб не прогадати, найкраще обирати набори для тіла. У ньому може бути щітка для масажу, бомбочки, аромаолії та батери для тіла, скраби, пінки, суфле та інші приємні засоби.

Але не даруй набір із гелю для душу та шампуню, подруга може це неправильно зрозуміти.

Подобаються аромати, якими пахне подружка? Можеш подарувати їй парфумовану воду або спреї для тіла. Обирати парфум — справа складна, тож орієнтуйся на запахи, які вона носить на собі.

Якщо найкращим подарунком ти або вона вважаєте знання, є ідея! Дорога або рідка книга, яку вона точно хотіла чи згадувала. Або навчальний онлайн-курс зі спеціальності чи теми, яка давно її цікавить.

Такі подарунки зазвичай приносять найбільше користі.

У неї ювілей чи дата, яку вона так чекала? Допоможи їй зробити цей день незабутнім та подаруй фотосесію! Ти можеш придумати локацію, її образ та зробити приємний сюрприз. Такий подарунок точно буде крутим.

Тож сміливо даруй те, що припало до душі з цього списку.

Пам’ятай, що б зі списку ти не обрав(-ла), твоя подруга точно буде в захваті! Адже подарунок — не головне. Найцінніше — це увага та емоції, якими ми ділимось.

Раніше ми розповідали, що ти можеш подарувати братові на день народження.

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