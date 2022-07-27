Идеи подарков для подруги на день рождения: на любой вкус и кошелек

Приближается день рождения твоей самой лучшей и родной подруги, а ты не первую неделю в раздумьях, что же подарить? Мы поможем тебе выбрать подарок, который ей точно понравится.

Что подарить подруге на день рождения

Если твоя подруга всегда активна, энергична и любит заниматься спортом, подари что-то по этому направлению. Это может быть блок для йоги, гантели, хороший коврик, удобная бутылка, смарт-часы или резинки для фитнеса.

Такой подарок точно не будет пылиться на полочке.

Она любит тишину и уют? Это тоже море вариантов! Ароматическая свеча в хорошем кашпо или теплый плед, которым она будет укрываться зимой, ей точно понравятся.

Кроме этого, можешь выбрать минималистическую картину или же ту, которую расписывают по номерам. И подарок, и антистресс!

Если ты хорошо знаешь ее предпочтения, то вариант платья в качестве подарка — просто отличный! В теплое лето это еще один красивый и легкий элемент гардероба.

Выбрать можешь вечернее, коктейльное, мини, нежное или элегантное. Главное помнить нужный размер.

Хочешь подарить эмоции? А как насчет билетов на концерт или в театр? А на мастер-класс по чему-то новому? Подарочные сертификаты сейчас предлагают многое.

Их можно использовать в салонах красоты, на незабываемые эмоции, приобретение чего-то особенного в магазинах.

Наборы по уходу — тоже хороший вариант. Но их лучше собирать самостоятельно, а не покупать готовыми, чтобы подобрать средства, которыми точно пользуется твоя подруга.

Такой подарочный набор может быть для лица, тела или волос.

Чтобы не прогадать, лучше выбирать наборы для тела. В нем может быть щетка для массажа, бомбочки, аромамасла и батеры для тела, скрабы, пенки, суфле и другие приятные средства.

Но не дари набор из геля для душа и шампуня, подруга может это неправильно понять.

Нравятся ароматы, которыми пахнет подружка? Можешь подарить ей парфюмированную воду или спреи для тела. Выбирать парфюм — дело сложное, ориентируйся на запахи, которые она носит на себе.

Если лучшим подарком ты или она считаете знания, есть идея! Дорогая или редкая книга, которую она точно хотела или упоминала.

Или обучающий онлайн-курс по специальности или давно интересующей ее теме.

Такие подарки, как правило, приносят больше всего пользы.

У нее юбилей или дата, которую она так ждала? Помоги ей сделать этот день незабываемым и подари фотосессию! Ты можешь придумать локацию, ее образ и преподнести приятный сюрприз.

Такой подарок точно будет крутым.

Так что смело дари то, что пришлось по душе из этого списка.

Помни, что бы из списка ты ни выбрал(-а), твоя подруга точно будет в восторге! Ведь подарок — не главное. Самое ценное это внимание и эмоции, которыми мы делимся.

Ранее мы рассказывали, что ты можешь подарить брату на день рождения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!