Родному защитнику от ночных кошмаров: что подарить брату на день рождения

А помнишь, как мы не поделили подарок под елку? Или когда летом оделись в зимнюю одежду, потому что так интереснее? Тот день, когда сильно ударилась и ты побежал за чем-то вкусненьким, чтобы успокоилась, точно вспомнишь.

Это определенно самый короткий перечень воспоминаний, которые подарил мне мой брат. Однако каждый человек, у которого есть брат, знает — в его день рождения хочется вспомнить только самые лучшие моменты и выбрать самый интересный подарок.

Особенно в то время, когда самый родной в мире защитник от всех обидчиков и ночных кошмаров отстаивает нашу независимость.

Сейчас также смотрят

Вікна уже успели вспомнить любимые моменты, связанные с братом, и сделали собственную подборку подарков для самого родного.

Набор для бороды и усов

Многие мужчины уже довольно давно ввели в моду бороду и усы. Мятежные времена тоже не добавляют желания просыпаться каждый день и идти бриться. Особенно когда находишься в окопе, а враг наступает.

Однако своему защитнику можно приготовить подарок, который ему сейчас или позже точно пригодится. Не ругай его за бороду или усы, лучше подари набор для их ухода, и будет брат не только красавчиком-бородачем, но и ухоженным мальчиком.

Парфюмерия

Если уже удалось заметить, какие духи любит твой брат, то можно купить именно такие. Тогда у него будет отличный стратегический запас.

Однако, если он ими пока не пользуется, то самое время попытаться выбрать хороший аромат.

Игрушка-антистресс

Маленькие радости еще никому не мешали. Особенно в наше время, когда после просмотра новостей пульс взлетает вверх, а уровень стресса поднимается в небо.

Поэтому хорошим решением станет игрушка-антистресс. Разновидностей очень много, но можно выбрать несколько маленьких, чтобы в любой момент снять напряжение и немного расслабиться.

Домашнее животное

Кому-то кажется война не слишком удачным поводом, чтобы завести животное, но на самом деле это идеально. Многие животные остались без хозяев, а большинство людей катастрофически нуждаются в том, чтобы почувствовать добро и любовь. А этих эмоций у любимцев достаточно.

Поэтому можно вспомнить, что вам запрещали родители в детстве и о ком вы вместе мечтали, когда были еще малышами. Котики? Песики? А может, черепашки? Кто угодно, если это поможет хотя бы немного порадоваться.

Путевка на отдых

Да, мужчинам сейчас за границу на отдых нельзя. Кроме того, многие из них сейчас защищают нашу страну и имеют более важные заботы. Однако можно подумать о будущем и организовать поездку без четких дат.

Нужно только составить план, который можно осуществить в любое время года. Или организовать отдых в безопасных пределах Украины. Как минимум, украинские Карпаты всегда рады приветствовать гостей.

Читать по теме Отдыхать во время войны важно! Как изменился туризм в Украине и куда ездят украинцы этим летом Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассказала о развитии туризма во время войны.

Бокалы для пива или виски

Если твой брат — уже достаточно почтенный джентльмен или просто любит вечером в пятницу расслабиться с бокалом пива или виски, но у него нет для этого хорошей посуды, то стоит внести немного эстетики в его традицию.

Камни для алкоголя

Если твой брат еще тот эстет и у него давно есть хорошие бокалы, можно его удивить и подарить камни для алкоголя. Что это? Это специальные камни, которые хранят в морозильнике, а затем, когда нужно, кладут в напиток, который не хочется разбавлять льдом.

Кошелек или часы с гравировкой

Обычный, но достаточно функциональный вариант подарка для брата. Не важно, какая у него профессия, поскольку качественный кошелек или часы с гравировкой всегда будут напоминать о твоей заботе.

Ремень или шарф

Привычные аксессуары, которые намного облегчают жизнь. Стоит лишь выделить немного времени и выбрать действительно качественный ремень или шарф, который понравится твоему брату.

Именной чехол для ноутбука

Твой брат настолько молод, что не только знает слово “коворкинг”, но и работает в нем? Тогда подари ему чехол для ноутбука, чтобы он не потерял среди множества похожих компьютеров свой.

Сертификат на эмоции

Экстремальное вождение, плавание на яхте или водном скутере — любое занятие, которое подарит необычные эмоции. Ты точно сможешь вспомнить, что твой брат давно хотел сделать, но не решался или просто не хватало времени. Теперь он точно не отвертится и наконец-то осуществит свою мечту.

Спортивные аксессуары

Подтянутый спортсмен, уставший работник офиса или два варианта в одном — кем бы ни был твой брат, спорт поможет ему немного разгрузить мысли.

А для этого ему понадобятся спортивные аксессуары. Можно даже подарить специальные часы для спорта.

Бутылка для воды с фильтром

Попить водички — самая лучшая идея в мире. Как бы шутливо ни звучало, такое простое, но регулярное действие может значительно улучшить физическое состояние человека. А чтобы не забывать попить воды, нужно ее всегда иметь с собой. В этом поможет бутылка для воды с фильтром.

Игровая консоль или игры к ней

Если на отдых или занятие спортом брата никак не удается вытащить, то, скорее всего, он хочет просто посидеть и поиграть в компьютерные игры. Чтобы не скучать и не наблюдать за этим со стороны, можно подарить ему игровую консоль.

Эмоциональное письмо

Если у тебя нет возможности быть рядом с братом, передать ему подарок или даже сказать несколько слов, напиши ему письмо. Даже если он не сможет прочитать его сразу.

Напиши обо всех памятных моментах, о том, как любишь его и дорожишь. Не умеешь? Это не столь важно, как твои эмоции. Просто выскажи все, что у тебя на душе, на бумаге или в виртуале и отправь или оставь при себе до встречи. Когда-то за это письмо ты будешь себя благодарить.

Такой подарок действительно очень универсальный и может подойти и для мамы. Однако если ты ищешь что-то особенное еще и для нее, то читай наши идеи подарков для мамы на день рождения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!