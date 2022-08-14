Для садовода, гостеприимной, спортивной и для отдыха: идеи подарков для мамы на день рождения

Что подарить маме на день рождения? Вопрос, которым мы начинаем заниматься заранее, ведь мамы не жалеют для нас ничего, а на наши дни рождения пытаются воплотить все желаемое: от подарков, до путешествий и вечеринок.

Поэтому, когда наступает их день рождение, мы должны тоже их порадовать и побаловать. Вікна подобрали для тебя список подарков которые могут понравиться твоей маме.

Для мамы-садовода

Наши мамы любят разводить вазоны на подоконниках или высаживать красивые клумбочки, если есть такая возможность. Поэтому, ели ты думаешь, что подарить маме на день рождения, то это может быть набор мини-инструментов по уходу за садом.

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Также ты можешь пополнить её мини оранжерею на подоконнике, подарив новый оригинальный вазон и красивый горшок к нему.

Если у твоей мамы есть участок для высаживания цветов на улице — подари ей красивые цветы или куст, который может украсить ее клумбу.

Отдых для мамы

Хороший подарок на день рождения мамы — это отдых. В подарок маме можно купить путевку на неделю в санаторий, где она сможет отдохнуть и поправить свое здоровье.

Если отпуск у мамы не скоро, то подари ей сертификат на поход в спа-салон, там она сможет посетить косметологические процедуры, расслабится и перезарядится. Также можно подарить сертификат в салон красоты, где мама сможет сделать, маникюр, покраску, макияж. Или же подарить ей сертификат на уроки по макияжу. Эти знания не помешают любой женщине.

Если у твоей мамы нет времени потратить день в салоне, то 15 минут перед сном точно найдутся. Можно подарить ей домашний массажер для спины, ног или шеи. Так она сможет снимать усталость перед сном хоть каждый день.

Подарки для мамы для ухода за собой

Также в подарок маме можно купить набор профессиональной уходовой косметики и набор для массажа лица, который поможет в борьбе с морщинами.

Еще маме можно подарить набор по уходу за волосами и хорошие приборы для укладки волос: фен, плойка, утюжок и т.д.

Если твоя мама любит заниматься спортом и ходить регулярно на тренировки, то можно купить ей фитнес-браслет, новую спортивную форму или абонемент на занятия спортом: в зал, плавание, йога, фитнес и т.д.

Подарки для гостеприимной мамы

Мы бы посоветовали купить маме сервиз, но знаем, наверное, как и ты, десятки шуток про набор, что нельзя трогать. Поэтому чашки и блюдца надо покупать, если они действительно нужны или сильно понравились маме.

Действительно полезным подарком, который пригодиться, когда придут гости, может быть электрический чайник. Также красивый и большой заварник для чая.

Если твоя мама настоящий кофеман и устала каждое утро варить кофе в турке, можно подарить ей на день рождение кофеварку. Есть такие кофеварки, которые помогут приготовить как и кофе, так и чай.

Также помни, что мамы любят своих детей и внуков, и одним из лучших подарков могут быть воспоминания. Сделай фотокнигу с яркими моментами из вашей жизни, а внуки, если они есть, могут сделать для бабушки прекрасную аппликацию своими руками.

Но перед тем, как купить подарок маме на день рождение, обязательно “прощупай почву”. Узнай, чем она увлеклась в последнее время, что давно хотела и о чем мечтала. Тогда можно отталкиваться от ее ответов и купить подарит то, что точно подымет ей настроение.

Мамы готовы на все, чтобы ребенок был в безопасности, как бы это тяжело не было. Раньше мы рассказывали историю Оксаны Кобылецкой. Она мама пятерни из Одессы, семье пришлось покинуть родной город из-за войны.

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