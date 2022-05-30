“Их безопасность и здоровая психика”: мама единственной в Украине пятерни о спасении детей от войны и переезде в Португалию

Оксана Кобылецкая — мама единственных в Украине пятерняшек, как и все мы, проснулась утром 24 февраля от взрывов и новостей о том, что война началась. В первые дни семья оставалась в городе, но когда обстановка в стране начала накаляться, решили все же ехать в более безопасное место.

— Поначалу думала, что в нашем доме с подземным паркингом, и квартира у нас на первом этаже, мы в относительной безопасности. Мы сможем оставаться дома. Тем более знакомых или родственников в других странах у нас не было, и денег тоже.

Но позвонила моя подруга, которая выехала в Кишинёв раньше, и предложила помочь выехать туда. Потом учительница в школе, где мы помогали вязать “кружево”, подтолкнула решиться вывозить детей.

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Их безопасность и здоровая психика прежде всего, — говорит многодетная мама.

Оксана собрала все ценные и самые необходимые вещи, посадила Дашу, Сашу, Дениса, Влада, Давида и старшую дочку Алису в машину и поехала в сторону границы. С ними поехала и бабушка Оля, мама Оксаны, которая с рождения пятерняшек помогала ей с детьми.

Дорога был долгой, но дети ее перенесли нормально, — рассказывает Оксана Кобылецкая.

— Ехали на своей машине до молдавской границы. Так как на Паланке была многокилометровая очередь из машин, ехали через маленький пропускной пункт по бездорожью. Ходовую там оставила, кстати. Дорогу, которая обычно занимает пять часов, мы ехали почти 14 часов.

Для детей я подала нашу поездку, как приключения. Я готовилась, что будет тяжело, дети ещё ни разу так долго не ездили.

Но скажу, что было проще, чем я готовилась. Правда, не обошлось без болезней, но дети — молодцы, держались хорошо, — делится женщина.

В Молдавии Оксана познакомилась с волонтерами, которые помогли ей с детьми добраться до Португалии. Семье помогли с перелетом и предоставили бесплатное жилье на полгода.

— Португалия для нас стала очень гостеприимной. Мы попали в программу от мерии Кашкайш, небольшого городка под Лиссабоном. Но он считается самым престижным курортом в Португалии.

Они взяли на себя заботы по перелёту, приёму, питанию, необходимым вещам, оформлению документов, проезде, даже по развлекательным экскурсиям.

Нашли для нас жильё на шесть месяцев, комфортное для нашей большой семьи. Для меня оказалось открытием, что в Португалии очень большая украинская диаспора, многие стали волонтёрами и помогают с адаптацией. Очень приятно, когда привозили нам борщ, котлеты, гречневую кашу, понимая, что португальская кухня очень непривычна для нас, — рассказывает Оксана.

Тем мамам с маленькими детками, кто хочет выехать из Украины за границу, Оксана советует не бояться и обращаться к проверенным волонтерским организациям.

— Спустя три месяца после начала войны очень много украинцев выехали за границу и имеют разный опыт. Наш я считаю положительным благодаря поддержке друзей и моих подписчиков в соцсети. Хочу посоветовать действовать и обращаться и к официальным властям. Сегодня почти у всех есть информация для украинцев, как получить помощь.

Во многих странах действует организация Красный Крест, и они не оставят на улице, тем более с детьми, — говорит женщина.

Оксана рассказывает, что дети очень хотят вернуться в родную Одессу, но женщина им объяснила, что в Украине идет война и дома сейчас не безопасно, но они обязательно вернутся в родной город после победы.

— Мы очень скучаем по Одессе, это наш дом. Конечно, очень хочется поскорее вернуться в него. Я детям объясняла, что Россия на нас напала и сейчас дома опасно, могут нас бомбить.

Так же сейчас говорю, что пока дома война и находиться там не безопасно, мы не можем вернуться. А так они сами смотрят YouTube и видят информацию, — делится женщина.

Дети больше всех страдают от войны. Они остаются одни в этом мире, ведь война забирает их родителей. Ранее мы рассказывали историю Вячеслава Ялова, который стал в свои 18 лет опекуном четырех младших братиков и сестричек.