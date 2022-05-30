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“Их безопасность и здоровая психика”: мама единственной в Украине пятерни о спасении детей от войны и переезде в Португалию

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 30 мая 2022, 10:00
Оксана Кобилецька

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