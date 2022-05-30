Розповіді
Ексклюзив

“Їхня безпека та здорова психіка”: мама єдиної в Україні п’ятірні про порятунок дітей від війни та переїзд до Португалії

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 30 Травня 2022, 10:00
Оксана Кобилецька

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