Розповіді

Коли мама загинула, став опікуном чотирьох дітей. Непроста історія 18-річного хлопця з Донеччини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Травня 2022, 21:30
Вёячеслав Ялов у 18 років став опікуном для чотирьох братів та сестер

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