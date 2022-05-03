Ціною власного життя: 70-річна бабуся з Київщини допомогла знищити понад 100 ворожих танків та артустановок

У селі Мотижин Київської області 70-річна жінка героїчно наводила артилерію ЗСУ на ворожу техніку.

Вона допомогла знищити близько 100 одиниць важкої техніки РФ. Серед них — два зенітно-ракетні комплекси Бук. Також бабуся навела ЗСУ на радіолокаційну станцію ворога, яка глушила українським військовим зв’язок та унеможливлювала запуск дронів.

Старенька проживала в одній з крайніх хат села, тож переміщення техніки могла бачити й фіксувати. Вона вирішила бути корисною і понад два тижні працювала з військовими ЗСУ.

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Жінка пішки виходила до ворогів рахувати техніку, а потім йшла додому та пояснювала телефоном своєму сину місцезнаходження військ, їхню кількість, точки.

Син передавав інформацію ЗСУ, а наші захисники, використовуючи її, завдавали ворогові ударів.

Були навіть випадки, коли бабуся, йдучи додому, збивалась та поверталася, щоб знову перерахувати техніку окупантів.

Військові кажуть, що завдяки жінці армія окупантів не змогла просунутися далі, вглиб Київської області.

На жаль, героїзм жінки коштував їй життя. Окупанти зрозуміли, хто видавав їхні координати, та розбомбили будинок старенької, а потім руїни переїхали танками.

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