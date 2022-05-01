Розповіді

Через кожні п’ять хвилин гатили — земля трусилася! Історії жителів Херсонщини про жахи російської окупації

Софія Богуцька 01 Травня 2022, 16:00
Історія мешканців Херсонщини, яким вдалося врятуватися з окупації росіян

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