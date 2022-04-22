Розповіді

Хочу, щоб ми перемогли! Історія одеситки, яка пережила гетто та віддала пенсію на потреби ЗСУ

Анастасія Кожушко 22 Квітня 2022, 19:00
Одеситка віддала пенсію на потреби ЗСУ

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