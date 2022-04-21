Не тільки смачно, а й красиво! Як вся Україна пече паски для ЗСУ

Незабаром Великдень, Україна хоче, щоб традиційну випічку на це свято отримали й наші захисники.

Паски для воїнів та переселенців пече вся країна: на приватних кухнях, у маленьких пекарнях, на великих заводах. Кожну пасочку роблять з особливою любов’ю і щирим бажанням перемоги.

Лише одна філія Київського хлібзаводу спекла 32 тони. Окрім пасок, працівники хлібзаводу створили справжні шедеври вагою 6-7 кілограмів. Вони зроблені за домашніми рецептами, а кожна прикраса зроблена власними руками.

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Частину цих пасок хлібозавод передасть Збройним силам. Для наших воїнів намагаються робити не лише смачно, але й красиво.

А якщо ти теж хочеш спекти смачну паску, бо не встиг, розповідаємо тобі три рецепти неперевершених пасок.