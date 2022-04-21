Не только вкусно, но красиво! Как вся Украина печет паски для ВСУ

Вскоре Пасха, Украина хочет, чтобы традиционную выпечку на этот праздник получили и наши защитники.
Куличи для воинов и переселенцев печет вся страна: на частных кухнях, в маленьких пекарнях, на крупных заводах. Каждую пасочку делают с особой любовью и искренним желанием победы.
Только один филиал Киевского хлебозавода испек 32 тонны. Кроме куличей, работники хлебозавода создали настоящие шедевры весом 6-7 килограммов. Они сделаны по домашним рецептам, а каждое украшение сделано своими руками.
Часть этих куличей хлебозавод передаст Вооруженным силам. Для наших воинов стараются делать не только вкусно, но красиво.
А если ты тоже хочешь испечь вкусный кулич, потому что не успел, рассказываем тебе три рецепта непревзойденных пасок.