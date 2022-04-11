Три рецепти неперевершених пасок: класична, сирна та Панетоне

Напередодні свята Великодня ми підготували для тебе три рецепти пасок. Обирай, який тобі до душі.

Класична паска

Рецептом класичної паски поділилась учасниця другого сезону МастерШеф Анастасія Кобиляцька. Він розрахований на велику родину, проте пропорції можна зменшити за потреби удвічі, а то й утричі.

Знадобиться:

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борошно — 3 кг

жовтки — 20 шт.

вершкове масло — 750 г

цукор — 1200 г

родзинки — 600 г

ваніль

сіль

цедра 4 лимонів

сметана — 300 г

свіжі дріжджі — 200 г

молоко — 1200 мл

Приготування

Щоб приготувати опару, перетри дріжджі з 2–3 ст. л. цукру. З’єднай їх із 500 мл теплого молока. Додай борошно. Має вийти консистенція тіста, як для оладків. Все перемішай і залиш підніматися у 2–3 рази. Змішай жовтки з ложкою цукру. Нагрій молоко з цукром, що залишився, розтопи масло. Натри цедру лимонів і запар родзинки. Щойно опара підійде, по черзі додай до неї всі компоненти. Добре вимішай тісто, підливаючи масло, щоб воно не забилося. Залиш тісто підійти ще раз. Коли тісто збільшиться у 2–3 рази, обімни його. Змасти формочки для випікання маслом і виклади тісто на третину форми. Дай підійти паскам на 2/3. Постав паски в духовку, розігріту до 150 °С, потім збільш температуру до 180 °С. Визначай готовність за кольором та дерев’яною паличкою.

Готові паски прикрась на свій смак.

Паска Панетоне

Цим рецептом паски поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Вона легка у приготуванні та ніжна на смак.

Знадобиться:

борошно — 560 г

сухі дріжджі – 1 ст. л.

цукор — 110 г

молоко — 120 мл

сіль — 0,5 ч. л.

цедра апельсина та лимона

яйця — 4 шт.

ванільний екстракт — 1 ч. л.

масло — 150 г

родзинки — 75 г

суха журавлина — 75 г

чорний шоколад — 100 г

Приготування

Нагрій духовку до 40 °C і вимкни (залиш горіти світло). Дріжджі, 1 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру змішай у невеликій мисці. Додай тепле молоко та перемішуй 5-10 хвилин до появи піни. В іншій мисці змішай залишок борошна, цукор, цедру та сіль. Додай яйця, суміш дріжджів та ваніль. Ретельно перемішай. Закрий харчовою плівкою і дай відпочити у духовці 2–4 години, доки тісто не виросте утричі. Вийми тісто та перемішай. Додавай поступово вершкове масло. Кілька разів зішкреби тісто зі стінок. Воно має бути еластичним та однорідним. Додай сухофрукти та шоколад і перемішай ще раз. Змасти вершковим маслом руки та дерев’яну дошку. Виклади тісто, сформуй кулю і виклади у форму. Зроби надрізи навхрест. Змасти верх панетоне теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, закрий плівкою та дай відпочити у теплій духовці, доки не виросте, на 2-3 години. Вийми панетоне, зніми плівку та випікай у духовці при 175 °С 45-50 хвилин, поки зубочистка не виходитиме сухою. Якщо панетоне зарано набуде коричневої скоринки — накрий фольгою.

Подавай до святкового столу охолодженим.

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Сирна паска

Цим рецептом поділився суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський.

Це вже геть інший рецепт — без випікання в духовці та дріжджів. Проте українцям він добре відомий.

Сирна паска — ще один неодмінний атрибут свята, що має бути на великодньому столі.

Знадобиться:

сир — 300 г

жовтки — 3 шт.

вершки 20% — 100 г

цукор — 30 г

вершкове масло — 50 г

білий шоколад — 50 г

родзинки або цукати — 50 г

кокосова стружка — 1 ст. л.

мигдаль — 1 ст. л.

ваніль

Приготування

Добре відіжми сир, щоб позбутися зайвої вологи. Сир, вершкове масло, жовтки, цукор та вершки змішай у сотейнику та перебий блендером до кремоподібної маси. Якщо немає блендера, то попередньо сир перетри через сито. Став сотейник на плиту й доводь суміш до появи перших бульбашок, не забудь інтенсивно помішувати. Не доводь масу до кипіння. Вона буде рідкою, це правильно. Додай білий шоколад та розмішай лопаткою до повного розчинення. Далі додай нарізані родзинки, кокосову стружку, мигдаль та ваніль. Форму застеляй подвійним шаром марлі (форма має стояти вузьким краєм донизу). Висипай теплу суміш та ущільни її ложкою. Склади краї марлі наверх та постав зверху невеликий прес — наприклад, 300 г крупи. Залиш у холодильнику на добу або на ніч.

Прикрась паску за смаком. Її можна зберігати під плівкою у холодильнику 3-4 дні.

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