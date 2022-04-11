Три рецепти неперевершених пасок: класична, сирна та Панетоне

Напередодні свята Великодня ми підготували для тебе три рецепти пасок. Обирай, який тобі до душі.
Рецептом класичної паски поділилась учасниця другого сезону МастерШеф Анастасія Кобиляцька. Він розрахований на велику родину, проте пропорції можна зменшити за потреби удвічі, а то й утричі.
Знадобиться:
Приготування
Готові паски прикрась на свій смак.
Цим рецептом паски поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Вона легка у приготуванні та ніжна на смак.
Подавай до святкового столу охолодженим.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Цим рецептом поділився суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський.
Це вже геть інший рецепт — без випікання в духовці та дріжджів. Проте українцям він добре відомий.
Сирна паска — ще один неодмінний атрибут свята, що має бути на великодньому столі.
Прикрась паску за смаком. Її можна зберігати під плівкою у холодильнику 3-4 дні.
Раніше ми розповідали, чим відрізняється православний Великдень від католицького.