День ангела Тамари за церковним календарем: дата та душевні привітання зі святом

За церковними канонами день ангела в житті людини навіть важливіший за власний, мирський день народження. В іменини Тамари вшановують її святу покровительку і бажають божої охорони, удачі та щастя. Коли день ангела Тамари за старим та новим церковним календарем — читай у матеріалі.

Коли день ангела Тамари: дата за новим та старим церковним календарем

Раніше Тамари відзначали свій день ангела 1 травня, 14 травня, 15 грудня.

За новим церковним календарем іменини Тамари 18 квітня, 1 травня, 2 грудня.

18 квітня — небесної покровительки преподобномучениці, ігумені Тамари Сатсі;

1 травня — благовірної цариці Грузії Тамари;

2 грудня — преподобномучениці, інокині Тамари Проворкіної.

Що означає ім’я Тамара і яким характером воно наділяє свою власницю

Вважається, що ім’я до слов’янського світу потрапило з Грузії десь у 12 столітті, а означає воно смоковниця, фінікова пальма.

Тамара прагне, аби її життя було різнобарвним та змістовним. Вона хоче опинитися водночас у різних місцях і тому, трапляється, швидко втрачає інтерес до справи, яка вимагає тривалої зосередженості.

Вона артистична і любить мистецтво, не проти спробувати себе на театральних підмостках. Та й у житті Тамара звикла приміряти на себе різні ролі, і може поводитися як зірка, яку взяла за зразок.

Зі сторонніми та близькими зазвичай привітна та доброзичлива, хоча до незнайомців ставиться з обережністю і треба дочекатися, коли розтане її холодок.

В особистих стосунках Тамара любить домінувати, тож партнеру доведеться зважати на її думку і намагатися бути компліментарним. В неї сильні інстинкти власниці, вона гостро відчуває ревнощі й не соромиться виявляти їх.

Жінки, на ім’я Тамара, обожнюють дітей, тримають дім у зразковому порядку, знають, як вміло зекономити на покупках. Проте на дитину не пожалкують коштів, віддадуть останнє.

Привітання з днем ангела Тамари

Тамаро, вітаю тебе від щирого серця з іменинами! Бажаю тобі всього найдобрішого і найсвітлішого! Щоб Господь Бог дав тобі прожити ще багато років у здоров’ї, радості, затишку та гармонії!

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Тамарочко, від душі бажаю тобі здоров’я, радості, всіх земних благ! Ти щира, ласкава, красива та талановита — лишайся завжди особливою і дивовижною, щасливою та коханою!

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Тамаро, вітаю тебе з днем твого небесного покровителя, зі святом іменин! Хочу побажати, щоб небо захищало тебе від усіх ударів долі, щоб життя наповнювали до країв радість та удача, і щоб ніколи не було приводів сумувати! Частіше посміхайся і будь щасливою!

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Тамаро, щиро вітаю тебе з днем ангела! Бажаю душевної теплоти від рідних та друзів, простого жіночого щастя, любові та поваги, професійних досягнень і достатку.

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Тамаро, прийми вітання з твоїм днем ангела! У цей світлий день хочу побажати тобі ясного та мирного неба над головою! Щоб твої очі частіше сміялися від радості й не знали смутку. Нехай щастя та кохання будуть поруч із тобою завжди!

Раніше ми розповідали про актуальний календар церковних свят у грудні.

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