Церковний календар на грудень 2025: важливі для вірян дати релігійних свят

Грудень в Україні — місяць особливий, передвісник Різдва, свята духовності та родинного тепла.

Та календар грудня багатий і на інші важливі релігійні свята, які мають глибокий сенс і нагадують про силу віри, доброти та єдності у прагненні миру.

Церковний календар на грудень 2025: найважливіші релігійні свята

Релігійні свята відзначаються у кожний день грудня, спочатку ми обрали для розповіді про церковний календар місяця найбільш значущі:

6 грудня – День святого Миколая Чудотворця

Цей день найбільше люблять діти: саме Миколай приносить подарунки під подушки, несе в дитячі душі доброту і щедрість. Дорослі в цей день відвідують богослужіння, моляться про захист і благополуччя для себе та близьких. Святого Миколая вважають покровителем дітей і мандрівників, а ще — символом тих чеснот, що роблять світ кращим і світлішим.

9 грудня – Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною

Це свято нагадує про чудо зачаття Діви Марії, що стало початком історії спасіння людства. У храмах проходять урочисті літургії, віряни слухають проповіді про чистоту, віру та важливість духовної підготовки до великих свят.

24 грудня – Різдвяний Святвечір

Вечір перед Різдвом – час, коли родини збираються разом, сідають за святковий стіл із дванадцятью пісними стравами, які символізують дванадцять апостолів. На Святвечір заведено молитися та духовно готуватися до свята народження Христа, зберігаючи особливу атмосферу затишку і світлої віри.

25 грудня – Різдво Христове

Це одне з найважливіших християнських свят, яке прославляє народження Ісуса Христа. День наповнений радістю, колядками, піснями та родинним теплом. Люди йдуть на богослужіння, вітають один одного та діляться подарунками і святковим настроєм.

Читати на тему Колядки на Різдво 2025: добірка для дітей будь-якого віку Тримай підбірку колядок для дітей різного віку, які легко запам’ятати та вивчити будь-кому.

Церковний календар на грудень 2025: повний перелік свят

1.12

Пророка Наума.

Праведного Філарета Милостивого.

Мученика Ананії Перського.

2.12

Пророка Авакума.

Преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, та Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

Мучениці Миропії Хіоської.

Преподобних Іоана, Іраклемона, Андрія та Феофіла.

Святителя Ісе, єпископа Цилканського.

Святого Стефана Уроша, царя Сербського.

Священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського.

Преподобного Олексія Карпаторуського.

Ікони Божої Матері «Герондиса».

3.12

Пророка Софонії.

Преподобного Феодула Константинопольського.

Преподобного Іоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського.

Священномученика Федора, архієпископа Олександрійського.

4.12

Великомучениці Варвари.

Мучениці Юліанії.

Преподобного Іоана Дамаскина.

Преподобного Іоана, єпископа Полівотського, сповідника.

5.12

Преподобного Сави Освяченого.

Мученика Анастасія Аквілейського.

Преподобних Киріона та Захарії, єгиптян.

6.12

Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

7.12

Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

Преподобного Іоана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

Мученика Афінодора Месопотамського.

Преподобного Павла Послушного.

Мучениці Філофеї.

8.12

Преподобного Патапія Фівського.

Апостолів від 70-ти: Сосфена, Аполоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесарія та Онисифора.

Священномучеників 62-х ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали.

Мучениці Анфіси Римської.

9.12

Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Пророчиці Анни, матері пророка Самуїла.

Святителя Софронія, архієпископа Кіпрського.

Преподобного Стефана Новосяючого.

Ікони Божої Матері «Несподівана радість».

10.12

Мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа Олександрійських.

Святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського.

Мученика Гемела Пафлагонського.

Преподобного Фоми, ігумена.

Благовірних Іоана та його батьків, Стефана і Ангеліни, правителів Сербських.

11.12

Преподобного Даниїла Стовпника.

Преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

Мученика Миракса Єгипетського.

Мучеників Акепсія та Аїфала.

Преподобного Луки Стовпника.

12.12

Святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця.

Священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.

Мученика Розумника (Синезія).

13.12

Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.

Мучениці Лукії Сіракузької.

Преподобного Аркадія Новоторзького.

Преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

Преподобного Арсенія Латрійського, ігумена.

Святителя Досифея, митрополита Молдовського.

14.12

Мучеників Фірса, Левкія та Калиника.

Мучеників Филимона, Аполонія, Аріана та Феотиха.

15.12

Священномученика Єлевферія, єпископа, матері його мучениці Анфії та мученика Корива, єпарха.

Преподобного Павла Латрійського.

Святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького.

Собору Кримських святих.

Мученика Єлевферія Візантійського.

Преподобного Парда, самітника.

16.12

Пророка Агея.

Мученика Марина Римського.

Благовірної імператриці Візантійської Феофанії.

17.12

Пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

Преподобного Даниїла Єгипетського.

18.12

Мученика Севастіана Медіоланського та його воїнів: Никострата, його дружини Зої, Касторія, священномучеників Транквилліна та його синів Маркеліна й Марка, мучеників Клавдія, Симфоріана, Вікторина, Тивуртія та Кастула.

Святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського.

Преподобного Флора, єпископа Амійського.

Преподобного Михаїла Синкела, сповідника.

19.12

Мученика Воніфатія.

Преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

Мучеників Іллі, Прова та Ариса, єгиптян.

Мученика Полієвкта.

Священномученика Тимофія, диякона.

Святителя Воніфатія Милостивого, єпископа Ферентійського.

Святителя Григорія, єпископа Омиритського.

20.12

Субота перед Різдвом Христовим. Передсвято Різдва Христового.

Священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа.

Преподобного Ігнатія, архімандрита Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

Святителя Філогона, єпископа Антіохійського.

Святителя Даниїла, архієпископа Сербського.

Новодвірцівської та Леньківської (Новгород-Сіверської) ікон Божої Матері, званих «Спасителька потопаючих».

21.12

28-ма неділя після Пʼятдесятниці, перед Різдвом Христовим, святих отців.

Мучениці Юліанії та з нею мучеників 500 чоловіків і мучениць 130 жінок, що в Нікомидії постраждали.

Святителя Петра, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.

Мученика Фемістоклея Мирлікійського.

Святителя Філарета, митрополита Київського і Галицького.

22.12

Великомучениці Анастасії Узорішительниці.

Мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтихіана та інших.

23.12

Мучеників на Криті: Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Евареста.

Преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського.

Преподобного Павла, єпископа Неокесарійського.

24.12

Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір).

Преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Якинфа та мучениці Клавдії.

Преподобного Миколая, ченця.

Преподобного Кукші Одеського.

25.12

Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

26.12

Післясвято Різдва Христового.

Собор Пресвятої Богородиці.

Священномученика Євфимія, єпископа Сардійського.

Преподобного Костянтина Синадського.

Преподобного Евареста Студита.

Віленсько-Остробрамських ікон Божої Матері «Трьох радостей» та «Милостива».

27.12

Субота після Різдва Христового.

Апостола первомученика та архідиякона Стефана.

Преподобного Федора Накресленого, сповідника.

Святителя Федора, архієпископа Константинопольського.

28.12

29-та неділя після Пʼятдесятниці, після Різдва Христового.

Праведного Йосифа Обручника.

Давида, царя.

Якова, брата Господнього.

Мучеників 20 000, що в Нікомидії були спалені.

29.12

Преподобного Юва Манявського.

Мучеників 14 000 немовлят, яких Ірод убив у Вифлеємі.

Преподобного Маркела, ігумена обителі «Невсипущих».

Преподобних Марка, гробокопача, Феофіла та Іоана Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

Преподобного Фадея Студита, сповідника.

30.12

Мучениці Анісії Солунської.

Священномученика Зотика, пресвітера.

Апостола від 70-ти Тимона, єпископа Бострійського.

Мученика Філетера Нікомидійського.

Преподобної Феодори Кесарійської.

Преподобної Феодори Константинопольської.

31.12

Віддання свята Різдва Христового.

Преподобної Меланії Римлянки.

Святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького, та всієї Руси.

Святителя Феофілакта, архієпископа Болгарського.

Дізнайся також, коли святкують Різдво в Єрусалимі: дати та традиції святкування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!