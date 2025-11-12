Церковные праздники в декабре 2025 года: важные для верующих даты праздников

Декабрь в Украине – особенный месяц, предвестник Рождества, праздник духовности и семейного тепла.

Но календарь декабря богат и другими важными религиозными праздниками, которые имеют глубокий смысл и напоминают о силе веры, доброты и единства в стремлении к миру.

Церковный календарь на декабрь 2025: самые важные религиозные праздники

Религиозные праздники отмечаются в каждый день декабря, но сначала мы выбрали для рассказа о церковном календаре месяца наиболее значимые:

6 декабря – День святого Николая Чудотворца

Этот день больше всего любят дети: именно Николай приносит подарки под подушки, несет в детские души доброту и щедрость. Взрослые в этот день посещают богослужения, молятся о защите и благополучии для себя и близких. Святого Николая считают покровителем детей и путешественников, а также символом тех добродетелей, которые делают мир лучше и светлее.

9 декабря – Непорочное Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной

Этот праздник напоминает о чуде зачатия Девы Марии, которое стало началом истории спасения человечества. В храмах проходят торжественные литургии, верующие слушают проповеди о чистоте, вере и важности духовной подготовки к великим праздникам.

24 декабря – Рождественский Сочельник

Вечер перед Рождеством – время, когда семьи собираются вместе, садятся за праздничный стол с двенадцатью постными блюдами, которые символизируют двенадцать апостолов. На Сочельник принято молиться и духовно готовиться к празднику рождения Христа, сохраняя особую атмосферу уюта и светлой веры.

25 декабря – Рождество Христово

Это один из самых важных христианских праздников, который прославляет рождение Иисуса Христа. День наполнен радостью, колядками, песнями и семейным теплом. Люди идут на богослужения, поздравляют друг друга и делятся подарками и праздничным настроением.

Церковный календарь на декабрь 2025: полный перечень праздников

1.12

Пророка Наума.

Праведного Филарета Милостивого.

Мученика Анании Персидского.

2.12

Пророка Аввакума.

Преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, и Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Мученицы Миропии Хиосской.

Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила.

Святителя Исе, епископа Цилканского.

Святого Стефана Уроша, царя Сербского.

Священномученика Порфирия, епископа Симферопольского.

Преподобного Алексия Карпаторусского.

Иконы Божией Матери «Герондиса».

3.12

Пророка Софонии.

Преподобного Феодула Константинопольского.

Преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонского.

Священномученика Федора, архиепископа Александрийского.

4.12

Великомученицы Варвары.

Мученицы Юлиании.

Преподобного Иоанна Дамаскина.

Преподобного Иоанна, епископа Поливотского, исповедника.

5.12

Преподобного Саввы Освященного.

Мученика Анастасия Аквилейского.

Преподобных Кирилла и Захарии, египтян.

6.12

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

7.12

Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Мученика Афинодора Месопотамского.

Преподобного Павла Послушного.

Мученицы Филофеи.

8.12

Преподобного Патапия Фивского.

Апостолов от 70-ти: Сосфена, Аполоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора.

Священномучеников 62-х иереев и 300 мирян, пострадавших в Африке от ариан.

Мученицы Анфисы Римской.

9.12

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

Святителя Софрония, архиепископа Кипрского.

Преподобного Стефана Новосяющего.

Иконы Божией Матери «Неожиданная радость».

10.12

Мучеников Мини, Ермогена и Евграфа Александрийских.

Святителя Иоасафа (Горленка), епископа Белгородского.

Мученика Гемела Пафлагонского.

Преподобного Фомы, игумена.

Благоверных Иоанна и его родителей, Стефана и Ангелины, правителей Сербских.

11.12

Преподобного Даниила Столпника.

Преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Мученика Миракса Египетского.

Мучеников Акепсия и Аифала.

Преподобного Луки Столпника.

12.12

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, Чудотворца.

Священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

Мученика Разумника (Синезия).

13.12

Мучеников Евстрация, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Мученицы Лукьи Сиракузской.

Преподобного Аркадия Новоторжского.

Преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Преподобного Арсения Латрийского, игумена.

Святителя Досифея, митрополита Молдавского.

14.12

Мучеников Фирса, Левкия и Калиника.

Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

15.12

Священномученика Элевферия, епископа, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха.

Преподобного Павла Латрийского.

Святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского.

Собор Крымских святых.

Мученика Элевферия Византийского.

Преподобного Парда, отшельника.

16.12

Пророка Аггея.

Мученика Марина Римского.

Благоверной императрицы Византийской Феофании.

17.12

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Преподобного Даниила Египетского.

18.12

Мученика Севастиана Медиоланского и его воинов: Никострата, его жены Зои, Кастория, священномучеников Транквиллина и его сыновей Маркелина и Марка, мучеников Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия и Кастула.

Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Преподобного Флора, епископа Амийского.

Преподобного Михаила Синкела, исповедника.

19.12

Мученика Вонифатия.

Преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян.

Мученика Полиевкта.

Священномученика Тимофея, диакона.

Святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского.

Святителя Григория, епископа Омиритского.

20.12

Суббота перед Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова.

Священномученика Игнатия Богоносца, епископа.

Преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Святителя Филогона, епископа Антиохийского.

Святителя Даниила, архиепископа Сербского.

Новодворцевской и Ленковской (Новгород-Северской) икон Божией Матери, называемых Спасительница тонущих.

21.12

28-я неделя по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отцов.

Мученицы Юлиании и с нею мучеников 500 мужчин и мучениц 130 женщин, пострадавших в Никомидии.

Святителя Петра, митрополита Киевского и всей Руси, Чудотворца.

Мученика Фемистоклея Мирликийского.

Святителя Филарета, митрополита Киевского и Галицкого.

22.12

Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.

23.12

Мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.

Преподобного Нифонта, епископа Кипрского.

Преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

24.12

Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочельник).

Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Якинфа и мученицы Клавдии.

Преподобного Николая, монаха.

Преподобного Кукши Одесского.

25.12

Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

26.12

Попразднство Рождества Христова.

Собор Пресвятой Богородицы.

Священномученика Евфимия, епископа Сардийского.

Преподобного Константина Синадского.

Преподобного Эвареста Студита.

Виленско-Остробрамских икон Божией Матери Трех радостей и Милостивая.

27.12

Суббота после Рождества Христова.

Апостола первомученика и архидиакона Стефана.

Преподобного Федора Накресленного, исповедника.

Святителя Федора, архиепископа Константинопольского.

28.12

29-я неделя по Пятидесятнице, после Рождества Христова.

Праведного Иосифа Обручника.

Давида, царя.

Иакова, брата Господнего.

Мучеников 20 000, сожженных в Никомидии.

29.12

Преподобного Юва Манявского.

Мучеников 14 000 младенцев, убитых Ирода в Вифлееме.

Преподобного Маркела, игумена обители Невсипущих.

Преподобных Марка, гробокопача, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

Преподобного Фадея Студита, исповедника.

30.12

Мученицы Анисии Солунской.

Священномученика Зотика, пресвитера.

Апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского.

Мученика Филетера Никомидийского.

Преподобной Феодоры Кесарийской.

Преподобной Феодоры Константинопольской.

31.12

Отдание праздника Рождества Христова.

Преподобной Мелании Римлянки.

Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всей Руси.

Святителя Феофилакта, архиепископа Болгарского.

