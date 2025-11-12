Церковные праздники в декабре 2025 года: важные для верующих даты праздников

Декабрь в Украине – особенный месяц, предвестник Рождества, праздник духовности и семейного тепла.
Но календарь декабря богат и другими важными религиозными праздниками, которые имеют глубокий смысл и напоминают о силе веры, доброты и единства в стремлении к миру.
Церковный календарь на декабрь 2025: самые важные религиозные праздники
Религиозные праздники отмечаются в каждый день декабря, но сначала мы выбрали для рассказа о церковном календаре месяца наиболее значимые:
6 декабря – День святого Николая Чудотворца
Этот день больше всего любят дети: именно Николай приносит подарки под подушки, несет в детские души доброту и щедрость. Взрослые в этот день посещают богослужения, молятся о защите и благополучии для себя и близких. Святого Николая считают покровителем детей и путешественников, а также символом тех добродетелей, которые делают мир лучше и светлее.
9 декабря – Непорочное Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной
Этот праздник напоминает о чуде зачатия Девы Марии, которое стало началом истории спасения человечества. В храмах проходят торжественные литургии, верующие слушают проповеди о чистоте, вере и важности духовной подготовки к великим праздникам.
24 декабря – Рождественский Сочельник
Вечер перед Рождеством – время, когда семьи собираются вместе, садятся за праздничный стол с двенадцатью постными блюдами, которые символизируют двенадцать апостолов. На Сочельник принято молиться и духовно готовиться к празднику рождения Христа, сохраняя особую атмосферу уюта и светлой веры.
25 декабря – Рождество Христово
Это один из самых важных христианских праздников, который прославляет рождение Иисуса Христа. День наполнен радостью, колядками, песнями и семейным теплом. Люди идут на богослужения, поздравляют друг друга и делятся подарками и праздничным настроением.
Церковный календарь на декабрь 2025: полный перечень праздников
1.12
- Пророка Наума.
- Праведного Филарета Милостивого.
- Мученика Анании Персидского.
2.12
- Пророка Аввакума.
- Преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, и Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Мученицы Миропии Хиосской.
- Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила.
- Святителя Исе, епископа Цилканского.
- Святого Стефана Уроша, царя Сербского.
- Священномученика Порфирия, епископа Симферопольского.
- Преподобного Алексия Карпаторусского.
- Иконы Божией Матери «Герондиса».
3.12
- Пророка Софонии.
- Преподобного Феодула Константинопольского.
- Преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонского.
- Священномученика Федора, архиепископа Александрийского.
4.12
- Великомученицы Варвары.
- Мученицы Юлиании.
- Преподобного Иоанна Дамаскина.
- Преподобного Иоанна, епископа Поливотского, исповедника.
5.12
- Преподобного Саввы Освященного.
- Мученика Анастасия Аквилейского.
- Преподобных Кирилла и Захарии, египтян.
6.12
- Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
7.12
- Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
- Преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- Мученика Афинодора Месопотамского.
- Преподобного Павла Послушного.
- Мученицы Филофеи.
8.12
- Преподобного Патапия Фивского.
- Апостолов от 70-ти: Сосфена, Аполоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора.
- Священномучеников 62-х иереев и 300 мирян, пострадавших в Африке от ариан.
- Мученицы Анфисы Римской.
9.12
- Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
- Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.
- Святителя Софрония, архиепископа Кипрского.
- Преподобного Стефана Новосяющего.
- Иконы Божией Матери «Неожиданная радость».
10.12
- Мучеников Мини, Ермогена и Евграфа Александрийских.
- Святителя Иоасафа (Горленка), епископа Белгородского.
- Мученика Гемела Пафлагонского.
- Преподобного Фомы, игумена.
- Благоверных Иоанна и его родителей, Стефана и Ангелины, правителей Сербских.
11.12
- Преподобного Даниила Столпника.
- Преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- Мученика Миракса Египетского.
- Мучеников Акепсия и Аифала.
- Преподобного Луки Столпника.
12.12
- Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, Чудотворца.
- Священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
- Мученика Разумника (Синезия).
13.12
- Мучеников Евстрация, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
- Мученицы Лукьи Сиракузской.
- Преподобного Аркадия Новоторжского.
- Преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Преподобного Арсения Латрийского, игумена.
- Святителя Досифея, митрополита Молдавского.
14.12
- Мучеников Фирса, Левкия и Калиника.
- Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
15.12
- Священномученика Элевферия, епископа, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха.
- Преподобного Павла Латрийского.
- Святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского.
- Собор Крымских святых.
- Мученика Элевферия Византийского.
- Преподобного Парда, отшельника.
16.12
- Пророка Аггея.
- Мученика Марина Римского.
- Благоверной императрицы Византийской Феофании.
17.12
- Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
- Преподобного Даниила Египетского.
18.12
- Мученика Севастиана Медиоланского и его воинов: Никострата, его жены Зои, Кастория, священномучеников Транквиллина и его сыновей Маркелина и Марка, мучеников Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия и Кастула.
- Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.
- Преподобного Флора, епископа Амийского.
- Преподобного Михаила Синкела, исповедника.
19.12
- Мученика Вонифатия.
- Преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- Мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян.
- Мученика Полиевкта.
- Священномученика Тимофея, диакона.
- Святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского.
- Святителя Григория, епископа Омиритского.
20.12
- Суббота перед Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова.
- Священномученика Игнатия Богоносца, епископа.
- Преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Святителя Филогона, епископа Антиохийского.
- Святителя Даниила, архиепископа Сербского.
- Новодворцевской и Ленковской (Новгород-Северской) икон Божией Матери, называемых Спасительница тонущих.
21.12
- 28-я неделя по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отцов.
- Мученицы Юлиании и с нею мучеников 500 мужчин и мучениц 130 женщин, пострадавших в Никомидии.
- Святителя Петра, митрополита Киевского и всей Руси, Чудотворца.
- Мученика Фемистоклея Мирликийского.
- Святителя Филарета, митрополита Киевского и Галицкого.
22.12
- Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
- Мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.
23.12
- Мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.
- Преподобного Нифонта, епископа Кипрского.
- Преподобного Павла, епископа Неокесарийского.
24.12
- Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочельник).
- Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Якинфа и мученицы Клавдии.
- Преподобного Николая, монаха.
- Преподобного Кукши Одесского.
25.12
- Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
26.12
- Попразднство Рождества Христова.
- Собор Пресвятой Богородицы.
- Священномученика Евфимия, епископа Сардийского.
- Преподобного Константина Синадского.
- Преподобного Эвареста Студита.
- Виленско-Остробрамских икон Божией Матери Трех радостей и Милостивая.
27.12
- Суббота после Рождества Христова.
- Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
- Преподобного Федора Накресленного, исповедника.
- Святителя Федора, архиепископа Константинопольского.
28.12
- 29-я неделя по Пятидесятнице, после Рождества Христова.
- Праведного Иосифа Обручника.
- Давида, царя.
- Иакова, брата Господнего.
- Мучеников 20 000, сожженных в Никомидии.
29.12
- Преподобного Юва Манявского.
- Мучеников 14 000 младенцев, убитых Ирода в Вифлееме.
- Преподобного Маркела, игумена обители Невсипущих.
- Преподобных Марка, гробокопача, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
- Преподобного Фадея Студита, исповедника.
30.12
- Мученицы Анисии Солунской.
- Священномученика Зотика, пресвитера.
- Апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского.
- Мученика Филетера Никомидийского.
- Преподобной Феодоры Кесарийской.
- Преподобной Феодоры Константинопольской.
31.12
- Отдание праздника Рождества Христова.
- Преподобной Мелании Римлянки.
- Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всей Руси.
- Святителя Феофилакта, архиепископа Болгарского.
