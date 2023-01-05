Ищешь рождественские колядки? Держи 15 колядок на Рождество 2023 для детей любого возраста

Рождественские колядки издавна являются одним из основных символов Рождества.

Ранее их исполняли язычники, чтобы прославить древнеславянского бога Солнца — Коляду.

С переходом украинцев в христианство колядки продолжили свое существование, но теперь их поют в честь рождения Иисуса Христа.

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В Украине Рождество в этом году празднуют 25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по юлианскому.

Мы подготовили подборку из 15 колядок на любой возраст: от малышей до взрослых.

Мы колядки-колядушки

Мы колядки-колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладеньких конфеток,

Чтоб Господь послал вам деток.

Дайте денежек хрустящих,

Чтобы в доме было счастье.

Горсть монеток дай, хозяин.

С Рождеством вас поздравляем!

К нам пришла коляда

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

К нам приходит коляда

К нам приходит коляда

Накануне Рождества.

Просит, просит коляда

Хоть кусочек пирога.

Кто пирог колядке даст,

Будет тот во все горазд!

Будет скот того здоров,

Полон хлев будет коров

Кто зажмет же свой кусок,

Будет год весь одинок.

Не найдет удачи, счастья,

Год промается в ненастье.

Не жалей ты пирожок,

А не то создашь должок!

Удивительная ночь

К вам с поклоном,

С дома к дому,

С распротертою душой

Будем в двери мы стучаться,

Угостите нас едой.

Угощение примите,

Лишних слов не говорите,

Говорите о любви,

О спасителе души.

Веселитесь и гуляйте,

Песни дружно напевайте,

Коляда пришла не зря,

Разомкнулись небеса.

Удивительная ночь

Все тревоги гонит прочь,

Коляда-коляда,

Восхитительна она!

Ночь волшебная идет

Ночь волшебная идет,

Ночь идет святая,

Радость светлую несет,

Души озаряя.

Открывайте ворота

Коляде идущей,

Накануне Рождества

Счастье вам несущей.

Чтобы полон был ваш дом

И добром и благом,

Хорошо чтоб жили в нем

Без забот и тягот.

Колядует коляда

Из веков сегодня,

Чтоб сияла вам звезда

Милости Господней.

Щедрик-Петрик

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Светит месяц за окном

Светит месяц за окном,

Мы заходим в каждый дом,

Чтобы вас развеселить,

Угощенье попросить.

Пусть уйдёт от вас беда.

Рождество идёт сюда.

Христос Спаситель

Христос Спаситель

В полночь родился.

В вертепе бедном

Он поселился.

Вот над вертепом

Звезда сияет.

Христос Владыко,

В Твой день рожденья.

Подай всем людям

Мир просвещенья!

С праздником вас поздравляем

С праздником вас поздравляем —

Рождество мы прославляем.

Приготовьте угощенье:

Пироги нам и печенье.

Да насыпьте нам монет,

А за это мы в ответ

Счастье, радость в этот дом

И здоровье приведём.

Колядка-колядка

Колядка-колядка,

Жизнь будет сладка,

Поднесите меду,

Не дойду до броду!

Поднесите пряник,

Будет вам кланник!

Нет ни пряников, ни меда,

Бегите вдоль огорода!

Приносите кладу,

Ему будем рады!

Рождество Христово, Ангел прилетел

Рождество Христово, Ангел прилетел,

Он летел по небу, людям песню пел:

“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,

Днесь Христово Рождество!”

Пастыри в пещеру первые пришли

И младенца Бога с Матерью нашли,

Стояли, молились, Христу поклонились —

Днесь Христово Рождество!

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,

Все мы, люди, грешны — Ты Один Святой.

Прости прегрешенья, дай нам оставленье —

Днесь Христово Рождество!

Светит месяц за окном

Светит месяц за окном,

Мы заходим в каждый дом,

Чтобы вас развеселить,

Угощенье попросить.

Пусть уйдёт от вас беда.

Рождество идёт сюда.

Пришла Коляда

Пришла Коляда

Накануне Рождества.

Дай Бог тому, кто в этом дому,

Всем людям добра желаем.

Золота, серебра,

Пышных пирогов,

Мягоньких блинов.

Доброго здоровья,

Маслица коровьего.

Поздравляем с Рождеством

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

Колядую, колядую

Колядую, колядую,

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое.

Мы и сами будем есть,

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

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