Когда колядуют, щедруют и посевают в 2025 году — даты по новому календарю

Хотя наши традиции неизменны уже долгие годы, но закон все же претерпевает трансформаций. Поэтому, согласно закону №3258, теперь Рождество украинцы будут отмечать 25 декабря по новому стилю вместо 7 января по старому. Отсюда и возникает вопрос, когда колядуют и щедруют в 2025 году.

Когда колядуют и щедруют 2025

Долгое время украинцы начинали колядовать вечером перед Рождеством, которое отмечали 7 января. Однако после внесения изменений в закон, даты рождественских празднований изменились, как и дни, когда можно колядовать, сеять и щедровать.

Когда колядуют 2025 — даты

Традиционно принято начинать колядование в канун Рождества, так что по новому стилю начинать коляду можно будет вечером 24 декабря, а заканчивать — на Новый год.

Колядовать чаще всего первыми идут дети, а затем представители мужского пола. Однако в некоторых регионах Украины колядуют и девушки. По традиции, колядники идут от дома к дому со звездой, звоном и веселым пением, чтобы известить о рождении Христа и пожелать хозяевам богатого урожая, счастья, здоровья и добра.

Когда посевают 2025 — даты

Ранее сеять было принято в последний день колядований, то есть на Старый Новый год 14 января. Однако по новому стилю посевать теперь можно будет именно 1 января на обычный Новый год.

Традиционно посевают именно парни. Они должны до полудня посетить дома, осыпать их зерном и спеть с хорошими пожеланиями. После хозяева, которым посчастливилось принимать посевальщиков, обычно должны угостить своих гостей яблоками, пирогами, или поблагодарить их деньгами. Зерно стоит сохранить до вечера в доме, поскольку оно считается в этот день важным оберегом.

Когда щедруют 2025 — даты

Также перед Старым Новым годом было принято щедровать — 13-14 января. Однако если отмечать праздники по новому стилю, щедровать придется 31 декабря на Новый год в канун праздника Василия.

Традиционно именно девушки могут заниматься щедрованием — пением и музыкой славить хозяев и желать им достатка. Однако в некоторых регионах Украины щедруют и парни.

Рождество Христово считается одним из самых красивых и важных праздников в православном мире. В этот день украинцы с давних времен придерживались разнообразных обычаев и традиций. Поэтому читай, какой крупой посевают в Украине.

