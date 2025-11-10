Рождественский пост 2025: сколько он длится и что можно и нельзя есть

В ноябре начинается один из самых важных постов среди верующих — Рождественский пост. Даты Рождественского поста разняться в соответствии с календарями. Мы расскажем, что можно и нельзя есть во время Рождественского поста.

Рождественский пост 2025: сколько длится

Рождественский пост длится 40 дней:

с 15 ноября по 24 декабря по григорианскому календарю;

с 28 ноября по 6 января по юлианскому календарю.

Также Рождественский пост называют Филипповским. Такое название он получил в народе в честь Дня святого апостола Филиппа, который отмечают 14 ноября.

Этот день был последним, когда люди употребляли скоромную пищу перед постом. Филипп проповедовал Слово Божье и прославился как целитель.

Почему даты поста отличаются по Григорианскому и Юлианскому календарям

Разница в датах Рождественского поста по Григорианскому и Юлианскому календарям возникла из-за разного вычисления времени в этих календарных системах.

Юлианский календарь, которого до сих пор придерживаются некоторые православные церкви, отстает от Григорианского на 13 дней. Поэтому даты некоторых церковных праздников и постов различаются.

Рождественский пост 2025: что можно и нельзя есть

Этот пост сочетает как физическую составляющую, так и духовную. В этот период нельзя есть мясные, молочные блюда и яйца. Можно по средам и пятницам употреблять растительную пищу без масла, а по вторникам, четвергам — с маслом.

В субботу, воскресенье (кроме последних) и на большие праздники можно готовить и есть рыбу.

Облегчить пост можно болеющим или работающим на тяжелых работах, беременным и кормящим грудью мамам.

Так же во время Рождественского поста нельзя венчаться, но в этот период можно крестить детей.

Также существуют особые дни с ослаблением поста:

Введение в храм Пресвятой Богородицы (4 декабря по новому стилю и 21 ноября по старому стилю). В этот день можно есть рыбу, масло и вино, независимо от дня недели.

Дни памяти святых великомучеников. Если большой праздник выпадает на будни, обычно тоже разрешена рыба или, по меньшей мере, вино и масло. К примеру, в день Святого апостола Андрея (13 декабря) разрешается рыба.

Основные правила поста

Понедельник, среда, пятница: суровый пост – воздержание от рыбы, масла и вина, употребляют только продукты растительного происхождения (без добавления масла). В эти дни, как правило, рекомендуют сухое питание. Вторник, четверг: разрешено употреблять в пищу с маслом, но без рыбы. Суббота, воскресенье: разрешено употреблять в пищу рыбу, масло и вино.

Раньше мы делились, что нельзя делать на Рождество.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!