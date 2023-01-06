Без ссор, охоты и интима: что нельзя делать в Рождество

7 января в мире православные христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.
Этот праздник считается одним из самых главных среди верующих, поскольку именно в этот день родился Иисус Христос от Девы Марии.
6 января завершается Рождественский пост, который длится ровно 40 дней. Но на этом рождественские ограничения не заканчиваются.
Существует немало запретов в этот большой праздник. Подробнее о них читай в материале.
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Если на Рождество будет оттепель — это предвестник теплой и ранней весны. Если же наоборот, ударит мороз, жди морозов и на Крещение. Метель и иней на ветвях деревьев предвещали хороший урожай.
Если на Рождество кот свернулся в клубок — ожидай морозов. Если кошка дерет когтями стены — это означает, что в ближайшее время погода испортится.
Взять брак в Рождество — к счастливой семейной жизни.
Если ты давно планировал(-а) что-то купить — Рождество идеальный день для этого. Купленная 7 января вещь принесет радость и будет долго служить.
Считается, если первым в дом зайдет мужчина — весь год семья будет счастливой. Если первой в дом зайдет женщина — весь год будут болезни.
Теперь праздновать Рождество, зная запреты и традиции, будет проще. Ранее мы рассказывали про обычаи и традиции на Рождество.