Без ссор, охоты и интима: что нельзя делать в Рождество

7 января в мире православные христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

Этот праздник считается одним из самых главных среди верующих, поскольку именно в этот день родился Иисус Христос от Девы Марии.

6 января завершается Рождественский пост, который длится ровно 40 дней. Но на этом рождественские ограничения не заканчиваются.

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Существует немало запретов в этот большой праздник. Подробнее о них читай в материале.

Что нельзя делать на Рождество

На Рождество нельзя заниматься домашними делами. Лучше позаботиться о чистоте в квартире накануне.

Нельзя ссориться, ругаться, злиться.

7 января не советуют купаться. Особенно принимать ванну или ходить в баню.

Также на Рождество нельзя шить, вышивать и вязать.

В Святой вечер, 6 января, нельзя начинать есть до появления первой звезды в небе. Но для детей есть исключение. Детям разрешены небольшие перекусы.

К столу нельзя садиться в черной одежде. Запрет касается и старой одежды. Также нельзя садиться в грязной одежде. Лучше отдай предпочтение светлым оттенкам.

Говорят, что на Рождество нельзя гадать, хотя для этого есть другие дни в году. Однако мнения относительно гадания разделяются, и некоторые считают, что Рождество — лучшее время в году для этого занятия.

Также в этот день запрещено ходить на охоту, рыбалку и резать домашний скот.

Влюбленным лучше воздержаться от интима.

7 января не лучший день для стрижки или бритья. Лучше отложить это дело на другой день.

Нельзя встречать праздник в одиночестве.

Приметы на Рождество

Погода

Если на Рождество будет оттепель — это предвестник теплой и ранней весны. Если же наоборот, ударит мороз, жди морозов и на Крещение. Метель и иней на ветвях деревьев предвещали хороший урожай.

Если на Рождество кот свернулся в клубок — ожидай морозов. Если кошка дерет когтями стены — это означает, что в ближайшее время погода испортится.

Свадьба

Взять брак в Рождество — к счастливой семейной жизни.

Покупка вещей

Если ты давно планировал(-а) что-то купить — Рождество идеальный день для этого. Купленная 7 января вещь принесет радость и будет долго служить.

Первый гость

Считается, если первым в дом зайдет мужчина — весь год семья будет счастливой. Если первой в дом зайдет женщина — весь год будут болезни.

Теперь праздновать Рождество, зная запреты и традиции, будет проще. Ранее мы рассказывали про обычаи и традиции на Рождество.