Рождество Христово 2025: почему в Украине его отмечают 25 декабря и каковы традиции праздника

С 2023 года Рождество в Украине официально отмечают 25 декабря — именно эта дата соответствует Новоюлианскому календарю, который является астрономически более точным.

Так как же празднуют Рождество и почему произошли изменения в календаре — читай в материале.

Когда отмечаем Рождество 2025

Ранее православные верующие Украины отмечали Рождество 7 января. Это дата по старому юлианскому календарю, который сейчас отстает от Новоюлианского и Григорианского (которым пользуются греко-католики Украины) на 13 дней.

Почему дата празднования Рождества 25 декабря является правильной? Потому что в этот период начинается увеличение светового дня — немного, на одну минуту, но это символично: свет побеждает тьму.

Именно в этом основной смысл праздника, ведь Рождество — это день земного рождения Иисуса Христа в Вифлееме, момент, когда в мир, полный тьмы, приходит “Солнце правды” — как называют Иисуса в молитвах.

Тем не менее смысл празднования 7 января остается тем же — важна не столько дата, сколько её духовное наполнение.

Рождество в Украине 2025 — как к нему готовятся

К празднику верующие готовятся заранее: за сорок дней начинают соблюдать пост. Он считается одним из самых важных и самых длинных.

Рождественский пост — очень строгий. Благодаря посту люди очищаются от всего злого перед Рождеством. В пост можно есть разнообразные фрукты, овощи, каши, грибы и иногда — рыбные блюда. Однако все блюда животного происхождения употреблять нельзя (мясо, сыр и даже яйца).

Накануне Рождества, 24 декабря, в Украине отмечают Святвечер. Это тоже важный праздник.

Для него хозяйки готовят на ужин двенадцать блюд без мяса и молочных продуктов. Они символизируют количество апостолов.

Читать по теме Рождественские блюда: что должно быть на столе в Святвечер. 12 блюд от редакции Вікон Мы с редакцией решили помочь тебе и предложить несколько новых постных блюд к традиционному предрождественскому столу.

Старинные обычаи на Рождество в Украине 2025

Украинские традиции делают Рождество теплее и ближе к каждому. Издавна на Святвечер в центр стола ставили кутью — блюдо из пшеницы, меда и мака, которое символизирует память о предках и единство семьи, а также является пожеланием благополучия на новый год.

На стол или на почетном месте под иконами ставили дидух — пышный сноп пшеницы, который олицетворяет мир, благополучие, связь с предками и сам дух домашнего очага.

Иногда вместо дидуха под столы украинцы ставили мешок с сеном или соломой. В рождественский вечер дедушки и бабушки заводили под стол коз и звали внуков. После этого кидали мелкие монеты, чтобы дети их ловили, а козы — ужинали сеном. Считалось, что такой обычай приносит в дом много света и добра.

Если в доме недавно умер член семьи, на стол обязательно ставили ещё одну дополнительную тарелку. Она — для усопшего, чтобы он тоже мог отведать вместе с семьей.

В Святвечер дети обычно навещали своих крестных, дедушек, бабушек — несли им угощения. В зависимости от местной традиции это мог быть горшок кутьи, калач или другие праздничные гостинцы.

Традиции на украинское Рождество

Одним из главных рождественских обрядов всегда были колядки. В Украине их начинали петь уже накануне — вечером перед самим праздником.

Дети и взрослые ходили от дома к дому с большой рождественской звездой, возвещая добрую весть о рождении Христа. Хозяева благодарили их сладостями или мелкими монетками, так как считалось, что колядники приносят в дом удачу и благословение на весь следующий год.

Также на Рождество издревле гадали. Считалось, что именно в рождественскую ночь можно легко увидеть будущее. Многие девушки гадали в этот день на свою судьбу и замужество, узнавали о будущем женихе. Также раньше считали, что сны, которые приходили людям на Рождество, — пророческие.

Однако не все в это верили. Ведь рождение Христа — церковный праздник, а церковь не поддерживает гадания и ворожбу, так как это противоречит основам христианства.

Когда наступало утро, соседи обычно приветствовали друг друга словами: Христос родился! — Славим Его. Кроме того, на Рождество православные ходили в храм на утреннюю молитву. А потом всей семьей собирались за праздничным столом, на котором уже были и мясные, и молочные блюда.

Когда садятся за стол на Рождество

По традиции садиться за стол на Рождество можно только после восхода первой звезды. Звезда символизирует рождение Иисуса Христа.

Первым гостем в доме должен быть мужчина — это к счастью в будущем году.

До того как семья сядет за стол, в доме должны быть завершены все работы — уборка, готовка и так далее. После этого глава семьи должен прочитать молитву, и только тогда можно приступать к еде. Начинать рождественскую трапезу нужно с кутьи.

Начинать есть можно только с появлением первой звезды на небе, однако детям можно давать еду и раньше.

За праздничный стол не садятся в старой или черной одежде.

Что нельзя делать на Рождество

Считается, что праздник таинственным образом определяет нашу судьбу на будущее, а соблюдение определенных правил и запретов гарантирует успех и удачу. Запреты на Рождество имеют сакральный смысл: они помогают сосредоточиться на празднике и его значении, отбросить все будничное, старое, прошлогоднее.

На Рождество не советуют надевать старую одежду.

Не разрешается работать, убирать дом и выносить из него мусор.

В этот день нельзя ссориться, так как агрессивное настроение останется в семье на весь год.

Подробнее о приметах и запретах на Рождество — читай в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!