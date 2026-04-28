Финляндия на Евровидении-2026: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin, история об огненной страсти

Букмекеры очень высоко оценивают выступление дуэта Linda Lampenius & Pete Parkkonen, который представляет Финляндию на Евровидении-2026 с песней Liekinheitin.

А некоторые даже прогнозируют их победу. Чем известны исполнители в Финляндии, о чём поют — самое интересное о дуэте в нашем материале.

Кто представляет Финляндию на Евровидении 2026

Финляндию на Евровидении 2026 представляет дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Они одержали победу в нацотборе UMK 2026, который состоялся 28 февраля 2026 года в Тампере.

Их победа была уверенной: дуэт набрал 570 баллов и выиграл как голосование жюри, так и зрительское голосование, что сделало их безоговорочными фаворитами финала.

На сцене они стали необычным сочетанием: классическая скрипка Линды Лампениус и поп-вокал Пита Паркконена создали просто огненный номер.

Саму песню сразу после релиза начали называть одной из самых заметных заявок сезона Евровидения-2026.

Кто такие Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Линда Лампениус известна в мире классической музыки. Уже в 8 лет она играла в Хельсинском молодёжном струнном оркестре, а ещё подростком отправилась в международные гастроли — выступала в Европе, Северной Америке и Азии.

Позже её классический сольный альбом сделал её одной из самых продаваемых финских классических артисток своего времени.

Лампениус также рассказала свою историю в автобиографии Моя неконтролируемая жизнь, а её документальный сериал о жизни получил престижную финскую телевизионную премию Золотая Венла.

Пит Паркконен стал известен после участия в шоу Idols, где в 2008 году занял третье место.

После этого он построил музыкальную карьеру: выпускал альбомы, гастролировал по клубам и фестивалям Финляндии.

Пит Паркконен считается звездой сцены на стыке попа и соула.

О чём песня Liekinheitin (Огнемёт)

Песня Liekinheitin — о отношениях, которые горят слишком сильно: о страсти, которая одновременно притягивает и разрушает.

Песня о состоянии, когда эмоции становятся неконтролируемыми — как пламя, которое невозможно остановить. Огнемёт символизирует сильную, почти взрывную силу любви или внутреннего конфликта.

Вокал передаёт человеческие чувства, а скрипка добавляет драматичности и напряжения.

В целом песня о том, как любовь может быть одновременно красивой и опасной, когда эмоции выходят из-под контроля.

Пройдёт ли Финляндия в финал Евровидения 2026

Финляндия с дуэтом Linda Lampenius & Pete Parkkonen после победы в национальном отборе сразу вошла в круг главных фаворитов Евровидения-2026.

Букмекеры оценивают их шансы очень высоко — примерно на уровне 20–40%, а в отдельных рейтингах страна даже поднимается на первое место среди всех участников.

Это означает, что речь идёт уже не просто о выходе в финал, а о реальной борьбе за победу.

В соцсетях реакция на дуэт из Финляндии не менее громкая: их выступление за считанные дни собрало десятки тысяч просмотров, а комментарии называют его первой настоящей заявкой на победу.

Источник фото: Еurovision.com.

Читайте также в нашем другом материале, кто едет на Евровидение от Украины в 2026 году: за кого будем болеть в Вене.