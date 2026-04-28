Скарпетта: сколько серий имеет 1 сезон и планируется ли продолжение

Один из самых громких сериальных запусков весны 2026 года состоялся 11 марта на Amazon Prime Video – платформа выпустила криминальную драму Скарпетта, разработанную Лиз Сарнофф на основе одноименной книжной серии Патриции Корнвелл.

Сериал сразу привлек внимание звездой первой величины: Николь Кидман исполнила роль главной героини — блестящего судебно медицинского эксперта доктора Кей Скарпетти, использующей передовые криминалистические технологии для раскрытия преступлений.

Скарпетта: сколько серий в 1 сезоне

Первый сезон Скарпетты насчитывает восемь эпизодов – и все они стали доступны зрителям одновременно. Amazon Prime Video выпустил все серии вместе 11 марта 2026, позволив аудитории просматривать серии в собственном темпе.

События разворачиваются сразу в двух временных плоскостях. В настоящее время Николь Кидман играет Кей Скарпетту, а во флешбеках 1998 года те же персонажи олицетворяет младший актерский состав во главе с Рози Макьюэн.

Первый сезон адаптирует первый роман Корнвелл 1990 Посмертная записка (Postmortem) и двадцать пятый роман Автопсия (Autopsy) 2021 года.

Рядом с Кидманом на экране появились Джейми Ли Кертис в роли сестры главной героини Дороти Фаринелли, Бобби Канавале в образе детектива Пита Марино, Саймон Бейкер — профайлера ФБР Бентона Уэсли и Ариана ДеБозе — в роли племянницы Кэй Люси Фаринелли-В.

Скарпетта 2 сезон: будет ли продолжение сериала

Относительно продолжения новости для фанатов крайне положительные. Еще до начала производства сериала Amazon Prime Video заказал сразу два сезона, каждый из которых будет состоять из восьми эпизодов.

По данным TV Insider, съемки второй части начались уже 9 марта – фактически одновременно с выходом первого, однако официально производство стартовало 31 марта 2026 года.

Шоуранер Лиз Сарнофф уже раскрыла некоторые подробности предстоящего сезона. Вторая часть сохранит формат двух временных линий, но события будут проходить чуть позже по сравнению с первым сезоном, а современная сюжетная линия продолжится с места, где остановился финал.

По словам Сарнофф, второй сезон будет адаптировать романы Cruel and Unusual и The Body Farm — четвертый и пятый романы серии о Кей Скарпетте.

Это означает, что новые расследования будут не менее мрачными: у Cruel and Unusual отпечатки пальцев казненного преступника находят на месте нового преступления, а у The Body Farm из Скарпетта расследует убийство ребенка с признаками серийного мания.

